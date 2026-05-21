Концепция «Читающая нация» будет утверждена в Казахстане

— Можно с уверенностью заявить, что приобщение к чтению является фундаментальным условием для построения цивилизованного общества и формирования прогрессивной нации. Поэтому мы должны широко популяризировать культуру чтения среди наших граждан, особенно молодежи. На прошлой неделе я подписал специальный Указ о мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации. Главная цель этого важного документа — повышение качества нации, то есть развитие человеческого капитала и укрепление интеллектуального и культурного потенциала общества, — сказал Президент.

В этой связи Правительству будет поручено реализовать ряд конкретных мер в данных сферах, в том числе обеспечить законодательную поддержку библиотечного и книгоиздательского дела.

— Кроме того, будет утверждена концепция «Читающая нация» и реализован республиканский проект «10 читателей года», а также запущена Национальная цифровая библиотечная платформа с единым доступом. Намечено осуществление и других важных инициатив. Уверен, что работники культуры, прежде всего, библиотекари и издатели, примут самое активное участие в этой важной работе. Кроме того, я недавно подписал Указ о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования страны. Считаю, это очень актуальным и своевременным шагом. Современный мир задает очень высокий темп развития технологий. Поэтому, если бы мы не приняли это важное решение сейчас, наше подрастающее поколение могло бы остаться на обочине прогресса. А это представляло бы угрозу будущему нашего государства. Мы, разумеется, этого не допустим, — отметил Президент.



