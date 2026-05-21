KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил работников сферы культуры и искусства

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил работников сферы культуры и искусства
    Фото: Акорда

    — Это праздник, имеющий особое значение для нашей страны. Все мы хорошо понимаем, что культура является основой национальной идентичности и духовной самобытности нашего народа. Очевидно, что государство, сумевшее сохранить свое культурное и духовное наследие, всегда будет пользоваться высоким авторитетом и уважением. Вы последовательно трудитесь во имя этой благородной цели. Общество высоко ценит ваш труд. Сегодня, в день профессионального праздника, я хочу выразить искреннюю благодарность всем работникам сферы культуры и искусства нашей страны, — сказал Президент.

    Глава государства особо отметил, что казахский народ всегда понимал святость искусства и умел ценить людей творчества.

    — Мы неизменно оказываем достойное уважение обладателям особого таланта. И сегодняшняя встреча — яркое тому подтверждение. На самом деле, у страны с богатым духовным миром всегда передовые взгляды и светлое будущее. Как вам известно, сегодня в Казахстане происходят масштабные преобразования. Это не просто перемены. Проводятся глубокие, комплексные и системные реформы, напрямую связанные с будущим нашей страны. Наша цель — развивать Родину как сильное и передовое государство, а также открыть путь в жизнь талантливой, патриотичной, энергичной и образованной молодежи с широким кругозором и активной гражданской позицией, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что правила экспорта архивных документов и культурных ценностей изменят в Казахстане.

    Акорда Касым-Жомарт Токаев Культура Президент Казахстана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор