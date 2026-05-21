Касым-Жомарт Токаев поблагодарил работников сферы культуры и искусства

— Это праздник, имеющий особое значение для нашей страны. Все мы хорошо понимаем, что культура является основой национальной идентичности и духовной самобытности нашего народа. Очевидно, что государство, сумевшее сохранить свое культурное и духовное наследие, всегда будет пользоваться высоким авторитетом и уважением. Вы последовательно трудитесь во имя этой благородной цели. Общество высоко ценит ваш труд. Сегодня, в день профессионального праздника, я хочу выразить искреннюю благодарность всем работникам сферы культуры и искусства нашей страны, — сказал Президент.

Глава государства особо отметил, что казахский народ всегда понимал святость искусства и умел ценить людей творчества.

— Мы неизменно оказываем достойное уважение обладателям особого таланта. И сегодняшняя встреча — яркое тому подтверждение. На самом деле, у страны с богатым духовным миром всегда передовые взгляды и светлое будущее. Как вам известно, сегодня в Казахстане происходят масштабные преобразования. Это не просто перемены. Проводятся глубокие, комплексные и системные реформы, напрямую связанные с будущим нашей страны. Наша цель — развивать Родину как сильное и передовое государство, а также открыть путь в жизнь талантливой, патриотичной, энергичной и образованной молодежи с широким кругозором и активной гражданской позицией, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что правила экспорта архивных документов и культурных ценностей изменят в Казахстане.