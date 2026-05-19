Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с ЮНЕСКО — Касым-Жомарт Токаев

Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с ЮНЕСКО. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Наша страна при поддержке ЮНЕСКО реализовала множество важных проектов. В частности, мавзолей Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, петроглифы Тамгалы, а также несколько древних городов были включены в Список всемирного наследия, — казал Президент.

Глава государства также отметил, что в стране также была проведена масштабная работа по популяризации нематериального культурного наследия народа.

— К примеру, только в прошлом году уникальная рукопись под названием «Родословная ханов» («Хандар шежіресі») получила мировое признание. Это ценный документ, в котором собраны сведения о правителях страны, в том числе охватывающие период Золотой Орды. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших связей. Это взаимовыгодное и важное дело, — заявил Касым-Жомарт Токаев.





Серию материалов по истории Золотой Орды, в которых приводится мнение исследователей, историков, экспертов, читайте здесь.