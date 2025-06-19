Крупный пожар на полигоне тушат в Алматинской области

В социальных сетях местные жители публикуют кадры пожара и жалуются на густой едкий дым, накрывший поселок. По их словам, возгорания на полигоне происходят регулярно. Также клубы дыма отчетливо видны с трассы Алматы — Бишкек.

Как уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, сообщение о возгорании поступило вечером 18 июня.

— Полигон ТБО находится на балансе местных исполнительных органов. Общая площадь объекта составляет 10 гектаров, глубина залегания отходов — от 3 до 7 метров. Предварительная площадь загорания составляет около 1 гектара. Ликвидация пожара проводится с применением методов проливки и рекультивации отходов, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

К тушению привлечены 25 сотрудников и 12 единиц техники от ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов, воинской части №28237 и департамента полиции. Работы по полной ликвидации и рекультивации участка продолжаются.

Ранее в Атырауской области на территории государственного природного заповедника «Ак Жайык» произошло возгорание камыша на площади около 600 га. Спустя несколько дней пожарным удалось локализовать пожар.

Синоптики также предупредили казахстанцев о сильной жаре и угрозе пожаров.