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    14:12, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Крупный пожар на полигоне тушат в Алматинской области

    В Алматинской области вблизи села Узынагаш вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило территорию площадью около одного гектара, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крупный пожар на полигоне тушат в Алматинской области
    Фото: скрин с видео

    В социальных сетях местные жители публикуют кадры пожара и жалуются на густой едкий дым, накрывший поселок. По их словам, возгорания на полигоне происходят регулярно. Также клубы дыма отчетливо видны с трассы Алматы — Бишкек.

    Как уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, сообщение о возгорании поступило вечером 18 июня.

    — Полигон ТБО находится на балансе местных исполнительных органов. Общая площадь объекта составляет 10 гектаров, глубина залегания отходов — от 3 до 7 метров. Предварительная площадь загорания составляет около 1 гектара. Ликвидация пожара проводится с применением методов проливки и рекультивации отходов, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

    К тушению привлечены 25 сотрудников и 12 единиц техники от ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов, воинской части №28237 и департамента полиции. Работы по полной ликвидации и рекультивации участка продолжаются.

    Ранее в Атырауской области на территории государственного природного заповедника «Ак Жайык» произошло возгорание камыша на площади около 600 га. Спустя несколько дней пожарным удалось локализовать пожар.

    Синоптики также предупредили казахстанцев о сильной жаре и угрозе пожаров.

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Видео Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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