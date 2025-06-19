Возгорание в природном резервате «Акжайык» локализовано
Возгорание и очаги открытого пламени на территории природного резервата «Акжайык» на площади 1510 гектаров локализованы. На отдельных участках сохраняется тление камышовой растительности. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации акимата Атырауской области, глава региона и руководство территориального департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают координировать работу противопожарных служб на территории резервата.
К тушению пожара привлечено около 150 человек и 50 единиц техники, в том числе личный состав ДЧС, сотрудники ГПР «Акжайык», лесных хозяйства и других хозяйствующих субъектов региона.
Как сообщалось, в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.
Для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» была запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек.