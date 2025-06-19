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    23:19, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Возгорание в природном резервате «Акжайык» локализовано

    Возгорание и очаги открытого пламени на территории природного резервата «Акжайык» на площади 1510 гектаров локализованы. На отдельных участках сохраняется тление камышовой растительности. Об этом передает агентство Kazinform.

    пожар, резерват, пожарный
    Фото: акимат Атырауской области

    По информации акимата Атырауской области, глава региона и руководство территориального департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают координировать работу противопожарных служб на территории резервата.

    К тушению пожара привлечено около 150 человек и 50 единиц техники, в том числе личный состав ДЧС, сотрудники ГПР «Акжайык», лесных хозяйства и других хозяйствующих субъектов региона.

    пожарные машины
    Фото: акимат Атырауской области

    Как сообщалось, в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

    Для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» была запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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