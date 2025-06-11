Казахстанцев предупредили о сильной жаре и угрозе пожаров
Согласно прогнозам РГП «Казгидромет» в южных, западных, центральных и восточных регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
11-12 июня 2025 года ожидается сильная жара и пожарная опасность.
Основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционирование сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем. В период повышенной пожарной опасности МЧС настоятельно призывает быть особо внимательными к источникам огня, особенно в лесных и степных массивах.
Необходимо соблюдать простые правила пожарной безопасности:
- не разжигать костры в лесах и на открытых территориях;
- не бросать горящие спички и непотушенные окурки;
- не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;
- немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.
А также в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать Правила безопасности на водоемах.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:
- купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;
- категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;
- не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества
на отдыхе у воды;
- не заплывать за буйки;
- не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;
- не подплывать близко к водным транспортам;
- не издавать ложные звуки тревоги;
- и самое главное - не оставлять детей без присмотра у воды.
Как избежать теплового удара и спасти себя от жары - читайте здесь.