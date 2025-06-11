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    13:40, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанцев предупредили о сильной жаре и угрозе пожаров

    Согласно прогнозам РГП «Казгидромет» в южных, западных, центральных и восточных регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    жара
    Фото: pixabay.com

    11-12 июня 2025 года ожидается сильная жара и пожарная опасность.

    Основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционирование сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем. В период повышенной пожарной опасности МЧС настоятельно призывает быть особо внимательными к источникам огня, особенно в лесных и степных массивах.

    Необходимо соблюдать простые правила пожарной безопасности:

    • не разжигать костры в лесах и на открытых территориях;
    • не бросать горящие спички и непотушенные окурки;
    • не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;
    • немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.

    А также в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать Правила безопасности на водоемах.

    МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:

    • купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;
    • категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;
    • не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества
      на отдыхе у воды;
    • не заплывать за буйки;
    • не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;
    • не подплывать близко к водным транспортам;
    • не издавать ложные звуки тревоги;
    • и самое главное - не оставлять детей без присмотра у воды.

    Как избежать теплового удара и спасти себя от жары - читайте здесь.

    Теги:
    МЧС Пожар Жара
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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