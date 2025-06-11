Казахстанцев предупредили о сильной жаре и угрозе пожаров

11-12 июня 2025 года ожидается сильная жара и пожарная опасность.

Основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционирование сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем. В период повышенной пожарной опасности МЧС настоятельно призывает быть особо внимательными к источникам огня, особенно в лесных и степных массивах.

Необходимо соблюдать простые правила пожарной безопасности:

не разжигать костры в лесах и на открытых территориях;

не бросать горящие спички и непотушенные окурки;

не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.

А также в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать Правила безопасности на водоемах.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:

купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;

категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;

не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества

на отдыхе у воды;

на отдыхе у воды; не заплывать за буйки;

не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;

не подплывать близко к водным транспортам;

не издавать ложные звуки тревоги;

и самое главное - не оставлять детей без присмотра у воды.

Как избежать теплового удара и спасти себя от жары - читайте здесь.