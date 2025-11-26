Крупный незаконный объект сносят в Алматы

В управлении градостроительного контроля сообщили, что собственник (физлицо) самовольно возвел объект без полного пакета разрешительных документов. В отношении него были приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений.

Дело было передано в суд для рассмотрения вопроса о сносе. Решением Ауэзовского районного суда от 20 ноября 2025 года исковые требования управления градостроительного контроля были удовлетворены.

Во исполнение судебного решения собственник приступил к демонтажу здания.

Ранее в Алматы была снесена кулинария с летней террасой. Кроме того, в акимате опровергли информацию о сносе исторического здания школы.