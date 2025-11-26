РУ
    12:03, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Крупный незаконный объект сносят в Алматы

    По решению суда в Алматы начат снос двухэтажного здания, расположенного в микрорайоне Таугуль-3 по улице Бекет Ата, 46, передает агентство Kazinform.

    Крупный незаконный объект сносят в Алматы
    Фото: акимат города Алматы

    В управлении градостроительного контроля сообщили, что собственник (физлицо) самовольно возвел объект без полного пакета разрешительных документов. В отношении него были приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений.

    Дело было передано в суд для рассмотрения вопроса о сносе. Решением Ауэзовского районного суда от 20 ноября 2025 года исковые требования управления градостроительного контроля были удовлетворены.

    Во исполнение судебного решения собственник приступил к демонтажу здания.

    Ранее в Алматы была снесена кулинария с летней террасой. Кроме того, в акимате опровергли информацию о сносе исторического здания школы. 

