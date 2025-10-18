РУ
    18:40, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы под снос попала кулинария с летней террасой

    В мегаполисе по решению суда незаконным признано очередное кафе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы под снос попала кулинария с летней террасой
    Фото: акимат Алматы

    Кулинария с летней террасой расположена по улице Жандосова, 78 А. Внеплановая проверка, проведенная ранее, установила, что собственник ТОО Biens Immobiliers возвел объект без разрешительных документов. 

    В Алматы под снос попала кулинария с летней террасой
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

    В Алматы под снос попала кулинария с летней террасой
    Фото: акимат Алматы

    25 февраля 2025 года подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд о сносе объекта в связи с неисполнением требований предписания.

    29 мая 2025 года решением данного суда исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме. Принудительный снос объекта проведен накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

    В Алматы под снос попала кулинария с летней террасой
    Фото: акимат Алматы

    Ранее в Алматы в ходе внеплановой проверки было установлено, что пристройка к нежилому помещению по проспекту Абылай хана.

    Летом в предгорьях Алматы снесли самовольно возведенный крупный объект, а также автомойку с сервисным центром.

