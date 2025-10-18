В Алматы под снос попала кулинария с летней террасой
В мегаполисе по решению суда незаконным признано очередное кафе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Кулинария с летней террасой расположена по улице Жандосова, 78 А. Внеплановая проверка, проведенная ранее, установила, что собственник ТОО Biens Immobiliers возвел объект без разрешительных документов.
Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.
25 февраля 2025 года подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд о сносе объекта в связи с неисполнением требований предписания.
29 мая 2025 года решением данного суда исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме. Принудительный снос объекта проведен накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.
Ранее в Алматы в ходе внеплановой проверки было установлено, что пристройка к нежилому помещению по проспекту Абылай хана.
Летом в предгорьях Алматы снесли самовольно возведенный крупный объект, а также автомойку с сервисным центром.