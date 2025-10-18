В Алматы под снос попала кулинария с летней террасой

Кулинария с летней террасой расположена по улице Жандосова, 78 А. Внеплановая проверка, проведенная ранее, установила, что собственник ТОО Biens Immobiliers возвел объект без разрешительных документов.

Фото: акимат Алматы

Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

Фото: акимат Алматы

25 февраля 2025 года подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд о сносе объекта в связи с неисполнением требований предписания.

29 мая 2025 года решением данного суда исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме. Принудительный снос объекта проведен накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Фото: акимат Алматы

Ранее в Алматы в ходе внеплановой проверки было установлено, что пристройка к нежилому помещению по проспекту Абылай хана.

Летом в предгорьях Алматы снесли самовольно возведенный крупный объект, а также автомойку с сервисным центром.



