Снос исторического здания школы опровергли в акимате Алматы

Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых запечатлен демонтаж исторического здания учебного заведения.

В управлении строительства пояснили, что на объекте ведутся работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту.

— Снос существующих строений не предусмотрен. При этом исторический фасад здания будет сохранен, — подчеркнули в ведомстве.

Проектом предусмотрено создание современных учебных пространств, соответствующих актуальным образовательным стандартам.

Фото: акимат Алматы

В рамках реконструкции будут обновлены классы, лаборатории и кабинеты для проведения занятий по основным и профильным дисциплинам, включая предметы технического направления. Кабинеты химии, физики и биологии оснастят современным экспериментальным оборудованием, что позволит учащимся приобретать практические навыки и проводить исследования.

Проект также включает строительство многофункционального спортивного комплекса. На территории школы появятся открытые спортивные площадки.

Кроме того, предусмотрены просторные зоны отдыха, современная столовая, библиотека, читальные залы и помещения для кружков, оснащённые мультимедийным оборудованием.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на апрель 2026 года. Генеральный подрядчик — ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест».

Ранее в акимате Алматы также опровергли информацию о сносе Дома тканей «Кызыл Тан», являющегося архитектурным наследием города.