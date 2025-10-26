РУ
    12:03, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Снос исторического здания школы опровергли в акимате Алматы

    В управлении строительства Алматы опровергли информацию о сносе здания школы-гимназии № 56 имени К. Сатпаева, передает агентство Kazinform.

    Фото: kris__p__almaty / threads.com

    Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых запечатлен демонтаж исторического здания учебного заведения. 

    В управлении строительства пояснили, что на объекте ведутся работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту.

    — Снос существующих строений не предусмотрен. При этом исторический фасад здания будет сохранен, — подчеркнули в ведомстве.

    Проектом предусмотрено создание современных учебных пространств, соответствующих актуальным образовательным стандартам.

    Фото: акимат Алматы

    В рамках реконструкции будут обновлены классы, лаборатории и кабинеты для проведения занятий по основным и профильным дисциплинам, включая предметы технического направления. Кабинеты химии, физики и биологии оснастят современным экспериментальным оборудованием, что позволит учащимся приобретать практические навыки и проводить исследования.

    Проект также включает строительство многофункционального спортивного комплекса. На территории школы появятся открытые спортивные площадки.

    Кроме того, предусмотрены просторные зоны отдыха, современная столовая, библиотека, читальные залы и помещения для кружков, оснащённые мультимедийным оборудованием.

    Завершение строительно-монтажных работ запланировано на апрель 2026 года. Генеральный подрядчик — ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест».

    Ранее в акимате Алматы также опровергли информацию о сносе Дома тканей «Кызыл Тан», являющегося архитектурным наследием города.

