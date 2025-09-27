Криминогенная ситуация в Талгарском районе: названы уязвимые точки
В Талгарском районе под координацией прокуратуры полиция проводит широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия в рамках декриминализации, передает корреспондент агентства Kazinform.
— За десять дней выявлено 1322 административных правонарушения. Раскрыто 20 преступлений, в том числе 8 ранее совершенных преступлений. Задержаны два разыскиваемых уголовных преступника, — сообщили в прокуратуре Алматинской области.
Также составлено 782 протокола за нарушения правил дорожного движения. 12 автомобилей помещены на специализированную стоянку, изъято 25 государственных номерных знаков.
По линии общественной безопасности оформлено 540 административных протоколов. 19 человек водворены в центр временной адаптации и детоксикации.
Ювенальной полицией составлено 44 протокола за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию со стороны родителей.
— В ходе проверок владельцев гражданского оружия изъято 5 единиц, составлено пять протоколов, — уточнили в надзорном органе.
За нарушение миграционного законодательства привлечены к ответственности иностранные граждане — оформлено 192 протокола, 15 человек водворены в приемники-распределители.
— Анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее уязвимыми остаются город Талгар, а также сельские округа Туздыбастау и Бесагаш. В этих районах усилено патрулирование, в том числе в ночное время. На особом контроле работа по выявлению лиц, оказывающих влияние на маргинальную среду. За десять дней выявлено 26 таких граждан, с которыми проведены профилактические мероприятия, — отметили в прокуратуре области.
Отметим, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.
Его удалось задержать, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.
Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.
Этим летом в Талдыкоргане огласили приговор по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. На скамье подсудимых оказались девять человек, среди которых был и несовершеннолетний. Он уже вышел на свободу, отбыв назначенный срок — 1 год и 6 месяцев. Остальные восемь фигурантов получили наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 23 лет.