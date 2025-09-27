РУ
    22:08, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Криминогенная ситуация в Талгарском районе: названы уязвимые точки

    В Талгарском районе под координацией прокуратуры полиция проводит широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия в рамках декриминализации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Криминогенная ситуация в Талгарском районе: названы уязвимые точки
    Фото: кадры из видео

    — За десять дней выявлено 1322 административных правонарушения. Раскрыто 20 преступлений, в том числе 8 ранее совершенных преступлений. Задержаны два разыскиваемых уголовных преступника, — сообщили в прокуратуре Алматинской области.

    Также составлено 782 протокола за нарушения правил дорожного движения. 12 автомобилей помещены на специализированную стоянку, изъято 25 государственных номерных знаков.

    Криминогенная ситуация в Талгарском районе: названы уязвимые точки
    Фото: кадры из видео

    По линии общественной безопасности оформлено 540 административных протоколов. 19 человек водворены в центр временной адаптации и детоксикации.

    Ювенальной полицией составлено 44 протокола за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию со стороны родителей.

    — В ходе проверок владельцев гражданского оружия изъято 5 единиц, составлено пять протоколов, — уточнили в надзорном органе.

    За нарушение миграционного законодательства привлечены к ответственности иностранные граждане — оформлено 192 протокола, 15 человек водворены в приемники-распределители.

    — Анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее уязвимыми остаются город Талгар, а также сельские округа Туздыбастау и Бесагаш. В этих районах усилено патрулирование, в том числе в ночное время. На особом контроле работа по выявлению лиц, оказывающих влияние на маргинальную среду. За десять дней выявлено 26 таких граждан, с которыми проведены профилактические мероприятия, — отметили в прокуратуре области.

    Отметим, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.

    Его удалось задержать, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

    Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

    Этим летом в Талдыкоргане огласили приговор по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. На скамье подсудимых оказались девять человек, среди которых был и несовершеннолетний. Он уже вышел на свободу, отбыв назначенный срок — 1 год и 6 месяцев. Остальные восемь фигурантов получили наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 23 лет.

    Теги:
    Талгар Регионы Казахстана Борьба с преступностью Криминал Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
