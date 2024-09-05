Ковбои из США едут в Казахстан играть в кокпар

Американская команда летит в Казахстан для участия в международных спортивных состязаниях по этническим видам спорта — в V Всемирных играх кочевников. В аэропорту Вашингтона капитаны сборной США поделились своим мнением о спортивных традициях народов Центральной Азии в интервью собственному корреспонденту агентства Кazinform.

Капитан американской сборной по кокпар и кок-бору «USA Kokpar Team» Лэдд Хауэлл (Ladd Howell) рассказал, что любит лошадей с детства и увлекается американским профессиональным ковбоем-родео в США.

В первые о кокпар и кок-бору он узнал в 2018 году, когда ему показали друзья в видео на YouTube.

— Один из моих друзей показал мне видео и сказал, что я должен посмотреть это. Я посмотрел его 5 минут и меня «обдало жаром». Я не мог в это поверить. Я подумал, что это самая крутая вещь, которую я когда-либо видел, и месяца через два один из моих друзей из Вайоминга пригласил меня поиграть в эту игру в Кыргызстане на 3-х Всемирных играх кочевников. Это был мой первый раз, когда я играл в 2018 году, и мне это понравилось, я действительно люблю эту культуру и данный игровой вид спорта, — вспомнил Лэдд Хауэлл.

Капитан сборной США отметил, что подобных игр у них нет, но в Америке широкое распространение получило ковбойское родео, где также стараются вовлекать молодежь с раннего возраста, учить детей усердно тренироваться, ухаживать за лошадьми, что схоже с кокпар и кок-бору, в которые играют на другом конце света на протяжении сотен лет.

— Я думаю, что для всех очень важно осознать и понять, насколько это круто на самом деле и насколько это самобытно, и что мы пытаемся немного объединить наши культуры. Лошади — это своего рода мост, это то, что объединяет нас всех. Лошади — это как международный язык, и именно поэтому мы здесь, как ковбои, наслаждаемся спортом и культурой, — отметил Лэдд Хауэлл.

Вместе с тем, капитан отметил некоторые нюансы подготовки к участию американской команды в спортивных мероприятиях.

В частности, «USA Kokpar Team» не можем привезти своих лошадей для игр, и скакуны будут предоставлены казахстанской стороной.

— Нам не терпится увидеть лошадей, и мы собираемся провести тренировку, может быть, за день или за два до соревнований, чтобы познакомиться с лошадьми и посмотреть, какие из них могут использоваться в атаке, а какие в обороне, — поделился Лэдд Хауэлл.

Все члены американской команды из разных штатов, поэтому трудно проводить тренировки вместе в США, но все занимались индивидуально на своих лошадях, практикуясь с манекенами.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Второй капитан «USA Kokpar Team» Скотт Циммерман (Scott Zimmerman) высказал надежду, что команда покажет хорошую игру и постарается выиграть в предстоящих играх.

— Мы хотим быть уверенными в том, что сможем поделиться нашей западно-американской ковбойской культурой, а также принять культуру стран Центральной Азии. Мы хотим рассказать о Казахстане и данной уникальной возможности, — рассказал Скотт Циммерман.

Циммерман отметил, что они пытаются продвигать в Америке кокпар и другие игры, которые должны понравиться многим, особенно среди ковбоев, в западноамериканской культуре. С этой целью, они продолжают участвовать в играх кочевников, чтобы лучше понимать культуру Центральной Азии и ее этнические виды спорта.

Несмотря на то, что это довольно жесткий вид спорта, американская команда каждый раз ждет очередных игр.

— Я играю, потому что это в моем сердце. Я думаю об этом, мечтаю об этом. Я хочу сесть на этих лошадей и бежать так быстро, как только можно. Я хочу принять этот вызов — можешь ли ты поднять козла с земли, можешь ли ты сделать это, сидя верхом на лошади, и это становится частью тебя, — признался Скотт Циммерман.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

В период с 8–13 сентября в столице Казахстана Астане пройдут V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие более 2500 участников из 89 стран по 21 виду спорта.

По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Общая сумма призовых составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору, команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.

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