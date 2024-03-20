Американские ковбои примут участие в кокпаре на V Всемирных играх кочевников в Астане

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с делегацией из США, в составе которой прославленный американский ковбой-родеоист Кейси Филд и капитан сборной США по кокпару Лэдд Хауэлл, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

Фото: Минтуризма и спорта РК

В ходе встречи стороны обсудили развитие конных видов спорта, популяризацию кокпара и американского родео в двух странах, а также предстоящие V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в нашей стране в этом году. Представители американской делегации выразили готовность принять участие в соревнованиях по кокпару. Национальная сборная США по кокпару под предвадительством ее капитана Лэдда Хауэлла участвовала во Всемирных играх кочевников в 2018 и 2022 годов.

Фото: Минтуризма и спорта РК

— Кокпар — это одна из древнейших кочевых игр. В нее играли много сотен лет. Безусловно, это очень зрелищная игра. В Казахстане есть Федерация «кокпар», во многих городах и селах страны ежегодно проводятся соревнования. На последних Всемирных Играх кочевников казахстанские кокпаристы выиграли золото, поэтому мы возлагаем большие надежды на наших спортсменов. Хочу отметить, что мы наслышаны о вашей команде как одной из ведущих в этом виде спорта. Отрадно, что вы активно участвуете в конно-спортивных играх кочевых народов Центральной Азии и занимаетесь популяризацией их на территории США. Полагаем, что выступление вашей команды на кокпаре будет одним из запоминающихся, — сказал Ермек Маржикпаев.

В ходе встречи министр туризма и спорта РК пригласил гостей из США принять участие в церемонии Запуска табло обратного отсчета V Всемирных игр кочевников Астана 2024. В свою очередь представители делегации предложили включить в программу показательных выступлений в рамках V Всемирных игр кочевников американского родео.

Ранее сообщалось о прибытии 15-20 тысяч иностранных туристов на Всемирных играх кочевников.