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    14:18, 20 Март 2024 | GMT +6

    Прибытие 15-20 тысяч иностранных туристов ожидается на Всемирных играх кочевников

    Игры кочевников: Официально утверждены виды спортивных соревнований
    Фото: Kazinform

    С 8 по 14 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Ожидается, что на соревнованиях примут участие порядка пяти тысяч спортсменов из более 100 стран, передает корреспондент Kazinform.

    По словам президента Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбека Салжанова, с каждым годом Всемирные игры кочевников привлекают все больше внимания. В 2024 году на Играх ожидается прибытие около 15-20 тысяч иностранных туристов. 

    — В сентябре этого года Казахстан будет проводить пятые Всемирные игры кочевников, куда ожидается прибытие пяти тысяч спортсменов из более 100 стран. Мы ожидаем 15-20 тысяч иностранных туристов. Данное мероприятие уже масштабное и превращается в «Олимпиаду кочевников», — заявил Исламбек Салжанов. 

    В рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.

    В их числе — конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт спортсмены Казахстана Национальные виды спорта Астана
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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