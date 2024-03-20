Прибытие 15-20 тысяч иностранных туристов ожидается на Всемирных играх кочевников

С 8 по 14 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Ожидается, что на соревнованиях примут участие порядка пяти тысяч спортсменов из более 100 стран, передает корреспондент Kazinform.

По словам президента Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбека Салжанова, с каждым годом Всемирные игры кочевников привлекают все больше внимания. В 2024 году на Играх ожидается прибытие около 15-20 тысяч иностранных туристов.

— В сентябре этого года Казахстан будет проводить пятые Всемирные игры кочевников, куда ожидается прибытие пяти тысяч спортсменов из более 100 стран. Мы ожидаем 15-20 тысяч иностранных туристов. Данное мероприятие уже масштабное и превращается в «Олимпиаду кочевников», — заявил Исламбек Салжанов.

В рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.

В их числе — конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.