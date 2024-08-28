Сборная Казахстана по кокпару начала первые тренировки на стадионе Игр кочевников в Астане

Члены сборной Казахстана по кокпару приступили к тренировкам по кокпару и кок бору на площадке столичного ипподрома «Казанат», где будут проходить соревнования V Всемирных игр кочевников, передает агентство Kazinform

— Для участия в V Всемирных играх кочевников сборная Казахстана по кокпару находится в полной готовности. Мы приехали в Астану пораньше, чтобы лошади побыстрее адаптировались. Сегодня ознакомились с полем. Качество поля — на высшем уровне. Так как Игры проводятся в нашей стране, конечно, есть большой груз ответственности. Мы приложим все усилия со своей стороны. Самое главное — достойно выступить на V Всемирных играх кочевников и завоевать победу без травм, — отметил капитан сборной РК по кокпару Курманбек Турганбек.

Соревнования по кокпару и кок бору пройдут с 9 по 12 сентября на территории столичного ипподрома «Казанат». С каждой команды по этим видам спорта принимают участие по 12 спортсменов.

Республиканская федерация по кокпару входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации байге, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, «JORYQ» и другие. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

Напомним, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Общая сумма призовых составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору, команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.