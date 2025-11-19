Концерт эстонской музыки прошел в «Астана Опера»

Концерт объединил произведения двух великих мастеров XX–XXI веков. Музыкальный вечер прошел в честь государственного визита Президента Эстонии Алара Кариса в Казахстан.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Сегодняшним вечером мы отмечаем дружбу между Казахстаном и Эстонией через музыку. Музыка — неотъемлемая часть эстонской культуры и нашей идентичности. Я, моя супруга Сирье и вся делегация были окружены по-настоящему тёплым приёмом. Это надолго останется в нашей памяти. Каждое прекрасное впечатление — повод для благодарности. Поэтому я выражаю искреннюю признательность Президенту Токаеву за столь радушный прием. От имени всей нашей делегации благодарю всех казахстанских коллег и представителей Правительства, которые участвовали в организации этого визита, — сказал Алар Карис.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Глава Эстонской Республики упомянул, что эстонской компанией было передано в дар пианино одной из школ города Аркалыка.

— Уже совсем скоро, примерно в 670 километрах от столицы, зазвучит инструмент, созданный по почти двухсотлетней эстонской производственной традиции. Это символ того, что мелодия дружбы между Казахстаном и Эстонией звучит не только в Астане, но и за ее пределами, — отметил господин Карис.

Почетных гостей и эстонских музыкантов тепло приветствовала министр культуры и информации Республики Казахстан.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Сегодняшний вечер — особое событие, объединяющее разные культуры и музыкальные традиции. Для музыки, как и для искусства в целом, нет границ: она соединяет сердца и передает чувства, понятные каждому вне зависимости от национальности и происхождения. Я считаю выступление эстонских музыкантов на сцене «Астана Опера» продолжением культурного диалога, основанного на взаимном уважении и вдохновении, — подчеркнула Аида Балаева.

В этот вечер зрители услышали произведения Арво Пярта и Вельо Тормисав исполнении струнного оркестра Vanalinna Hariduskolleegium и виртуозного скрипача Ханса Кристиана Аавика — одного из самых заметных молодых музыкантов Скандинавии.

За дирижерским пультом блистал Расмус Пуур, композитор, дирижер, оркестратор, выпускник Эстонской академии музыки и театра, автор симфонии, двух опер, кантат и многочисленных оркестровых и камерных партий.

Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Эстонии Алара Кариса в Акорде.

Позже Президенты провели встречу тет-а-тет.

Глава Эстонии подчеркнул, что видит значительный потенциал для наращивания двусторонних экономических связей.

В эксклюзивном интервью агентству Kazinform эстонский лидер поделился своим видением расширения сотрудничества, укрепления взаимоотношений между двумя регионами.