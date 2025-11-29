Когда завершится обновление ПО на Airbus в Казахстане: ответ КГА

— По состоянию на 15 часов 29 ноября программное обеспечение обновлено на 23 самолетах, на остальных 8 (1 ВС в Актау, 3 ВС в Астане, 4 ВС в Алматы) воздушных судах продолжается в плановом режиме и будет завершено сегодня. Всего контролю подлежат 38 воздушных судов типа Airbus, из них: на 5 воздушным судам обновление не требуется, 2 воздушных судна на технической проверке (C-Check), — говорится в сообщении.

Отмечается, что Международные аэропорты Астаны и Алматы на данный момент работают в штатном режиме, полеты выполняются.

— В целях оказания помощи пассажирам при задержках рейсах развернут колл-центр на круглосуточной основе, — добавили в КГА.

Для получения информации по статусу рейса пассажиры могут обращаться по следующим контактам:

Air Astana + 7727244 44 77, +7 (717-25) 8-44-77, +7 (702-70) 2-44-77;

FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 (702-70) 2-02-27;

SCAT +7 (725-29) 9-88-80;

Qazaq Air + 7 727 356 14 14;

АО «Авиационная администрация Казахстана» +7 7172 798213.

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» +7 (717-27) 0-29-99

АО «Международный аэропорт Алматы» +7 (727-22) 8-00-19

Кроме того, пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.

Напомним, компания Airbus выпустила директиву летной годности, которая обязывает авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus до их ближайшего вылета. Ранее сообщалось, что инженерные службы обновили программное обеспечение на двух самолетах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, которые выполняли рейсы KC 931 и FS 7063.