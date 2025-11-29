РУ
    01:48, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Когда восстановится расписание рейсов, ответили Air Astana и FlyArystan

    На воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в ускоренном темпе проводится обновление программного обеспечения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

    Аэропорты Германии парализованы масштабной забастовкой, отменены тысячи рейсов
    Фото: hamburg-airport.de

    На текущий момент инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063.

    Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах и будут завершены в ближайшие дни.

    — Все процедуры выполняются в строгом соответствии с директивой летной годности Airbus и под непосредственным контролем специалистов авиакомпаний, Комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана, — сообщили в ведомстве. — Все службы задействованы и работают в круглосуточном режиме, чтобы завершить процесс обновления как можно быстрее и обеспечить полную безопасность полетов.

    Авиакомпании принимают меры для минимизации влияния на расписание.

    Пассажирам рекомендуем сохранять спокойствие и заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний.

    Безопасность полетов остается главным приоритетом, и данные работы направлены исключительно на повышение уровня надежности воздушных судов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в связи с ситуацией для помощи пассажирам при задержках рейсов развернут колл-центр на круглосуточной основе. Куда обращаться за информацией, читайте по ссылке.

    Ранее Airbus сообщил, что выявил опасный сбой на около 6 000 самолетов.

