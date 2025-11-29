Когда восстановится расписание рейсов, ответили Air Astana и FlyArystan
На воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в ускоренном темпе проводится обновление программного обеспечения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.
На текущий момент инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063.
Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах и будут завершены в ближайшие дни.
— Все процедуры выполняются в строгом соответствии с директивой летной годности Airbus и под непосредственным контролем специалистов авиакомпаний, Комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана, — сообщили в ведомстве. — Все службы задействованы и работают в круглосуточном режиме, чтобы завершить процесс обновления как можно быстрее и обеспечить полную безопасность полетов.
Авиакомпании принимают меры для минимизации влияния на расписание.
Пассажирам рекомендуем сохранять спокойствие и заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний.
Безопасность полетов остается главным приоритетом, и данные работы направлены исключительно на повышение уровня надежности воздушных судов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в связи с ситуацией для помощи пассажирам при задержках рейсов развернут колл-центр на круглосуточной основе. Куда обращаться за информацией, читайте по ссылке.
Ранее Airbus сообщил, что выявил опасный сбой на около 6 000 самолетов.