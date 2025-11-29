Когда восстановится расписание рейсов, ответили Air Astana и FlyArystan

На текущий момент инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063.

Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах и будут завершены в ближайшие дни.

— Все процедуры выполняются в строгом соответствии с директивой летной годности Airbus и под непосредственным контролем специалистов авиакомпаний, Комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана, — сообщили в ведомстве. — Все службы задействованы и работают в круглосуточном режиме, чтобы завершить процесс обновления как можно быстрее и обеспечить полную безопасность полетов.

Авиакомпании принимают меры для минимизации влияния на расписание.

Пассажирам рекомендуем сохранять спокойствие и заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний.

Безопасность полетов остается главным приоритетом, и данные работы направлены исключительно на повышение уровня надежности воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в связи с ситуацией для помощи пассажирам при задержках рейсов развернут колл-центр на круглосуточной основе. Куда обращаться за информацией, читайте по ссылке.

Ранее Airbus сообщил, что выявил опасный сбой на около 6 000 самолетов.