    01:40, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Airbus выявил опасный сбой на самолетах: пассажиров ждут задержки и отмены рейсов

    Европейская авиастроительная корпорация сообщила, что мощное солнечное излучение искажает данные, необходимые для управления самолетами, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Airbus
    Фото: taipeitimes.com

    Проблема обнаружилась после происшествия с лайнером A320 авиакомпании Jet Blue 30 октября в американском штате Флорида. Он начал резко терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку. По меньшей мере 15 человек получили травмы.

    Проблема затрагивает самолеты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около шести тысяч машин, но в случае примерно 5 100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения. Для более старых самолетов потребуется и замена аппаратуры, для чего их придется временно вывести из эксплуатации.

    Британский регулятор авиаиндустрии сообщил, что эти процедуры с высокой вероятностью приведут к «некоторым нарушениям и отменам авиарейсов».

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в связи с ситуацией для помощи пассажирам при задержках рейсов развернут колл-центр на круглосуточной основе. Куда обращаться за информацией, читайте по ссылке.

    Самолет Авиация Задержка и отмена авиарейсов
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
