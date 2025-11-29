Airbus выявил опасный сбой на самолетах: пассажиров ждут задержки и отмены рейсов

Проблема обнаружилась после происшествия с лайнером A320 авиакомпании Jet Blue 30 октября в американском штате Флорида. Он начал резко терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку. По меньшей мере 15 человек получили травмы.

Проблема затрагивает самолеты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около шести тысяч машин, но в случае примерно 5 100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения. Для более старых самолетов потребуется и замена аппаратуры, для чего их придется временно вывести из эксплуатации.

Британский регулятор авиаиндустрии сообщил, что эти процедуры с высокой вероятностью приведут к «некоторым нарушениям и отменам авиарейсов».

Ранее сообщалось, что в Казахстане в связи с ситуацией для помощи пассажирам при задержках рейсов развернут колл-центр на круглосуточной основе.