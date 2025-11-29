Air Astana сообщила о возможных задержках авиарейсов

— Airbus выпустил директиву летной годности, обязывающую все авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения, компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus. Документ требует выполнить работы до ближайшего вылета каждого самолета. В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемых Группой компаний Air Astana, будут задержаны в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов, — сообщили в авиакомпании.

Air Astana сообщила, что прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние на расписание, однако возможны изменения и задержки рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.

Комитетом гражданской авиации совместно с Авиационной администрацией для помощи пассажирам при задержках рейсах развернут колл-центр на круглосуточной основе.

За информацией по статусу рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам: