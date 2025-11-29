Аэропорт Астаны заработал в штатном режиме после обновлений систем на самолетах

В пресс-службе аэропорта сообщили, что ситуация стабилизировалась, терминалы функционируют в обычном режиме после работ по обновлению программного обеспечения.

— Вчера аэропорт оперативно отработал ситуацию, связанную с задержками отдельных рейсов вследствие технического уведомления Airbus по обновлению программного обеспечения на части воздушных судов семейства A320. Для пассажиров были организованы пункты питания, усилена уборка санитарных зон, обеспечено своевременное информирование. Маломобильные пассажиры были размещены в специальных помещениях и получили необходимое сопровождение, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, компания Airbus выпустила директиву летной годности, которая обязывает авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus до их ближайшего вылета.

Ранее инженерные службы обновили программное обеспечение на двух самолетах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, которые выполняли рейсы KC 931 и FS 7063.