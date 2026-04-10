    15:05, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Когда наполнят Сайран в Алматы

    Озеро Сайран в Алматы после зимнего периода все еще остается без воды, что вызывает вопросы у горожан. Когда водоем вновь наполнят, ответил аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев, передает агентство Kazinform.

    Озеро Сайран в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На брифинге региональной службы коммуникаций он отметил, что наполнение озера водой ожидается уже в апреле.

    Однако в пресс-службе акимата района позднее уточнили, что запуск воды в Сайран будет осуществлен после завершения работ по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений (шлюзов). После окончания этих работ планируется наполнение водоема.

    — Информация о точных сроках наполнения будет дополнительно предоставлена управлением развития общественных пространств города Алматы, — дополнили в пресс-службе аппарата акима Ауэзовского района.

    Аким в ходе брифинга также прокомментировал возможность купания в озере. По его словам, окончательное решение будет принято после проведения лабораторных исследований проб воды специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля города. По итогам анализов станет ясно, будет ли разрешено купание.

    аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев
    Фото: РСК Алматы

    Напомним, в ноябре прошлого года уровень воды в Сайране был понижен в связи с наступлением холодов, тогда же временно демонтировали понтонные мосты. В акимате ранее сообщали, что их установят обратно после наполнения водоема.

    После масштабной реконструкции в 2025 году озеро Сайран стало одним из самых посещаемых и популярных мест отдыха среди горожан. В летние месяцы здесь ежедневно собиралось большое количество людей.

    Вместе с тем не обошлось без проблем. Жители нередко оставляли после себя мусор, что вызывало критику со стороны акима города. Кроме того, официальное открытие обновленного объекта затянулось. 

    Также акимат подал в суд на подрядную организацию, требуя признать ее недобросовестным участником государственных закупок из-за ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 

    Заместитель акима города отметил, что к качеству выполненных работ у подрядчика остаются вопросы.

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
