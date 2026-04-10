Когда наполнят Сайран в Алматы

На брифинге региональной службы коммуникаций он отметил, что наполнение озера водой ожидается уже в апреле.

Однако в пресс-службе акимата района позднее уточнили, что запуск воды в Сайран будет осуществлен после завершения работ по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений (шлюзов). После окончания этих работ планируется наполнение водоема.

— Информация о точных сроках наполнения будет дополнительно предоставлена управлением развития общественных пространств города Алматы, — дополнили в пресс-службе аппарата акима Ауэзовского района.

Аким в ходе брифинга также прокомментировал возможность купания в озере. По его словам, окончательное решение будет принято после проведения лабораторных исследований проб воды специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля города. По итогам анализов станет ясно, будет ли разрешено купание.

Напомним, в ноябре прошлого года уровень воды в Сайране был понижен в связи с наступлением холодов, тогда же временно демонтировали понтонные мосты. В акимате ранее сообщали, что их установят обратно после наполнения водоема.

После масштабной реконструкции в 2025 году озеро Сайран стало одним из самых посещаемых и популярных мест отдыха среди горожан. В летние месяцы здесь ежедневно собиралось большое количество людей.

Вместе с тем не обошлось без проблем. Жители нередко оставляли после себя мусор, что вызывало критику со стороны акима города. Кроме того, официальное открытие обновленного объекта затянулось.

Также акимат подал в суд на подрядную организацию, требуя признать ее недобросовестным участником государственных закупок из-за ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Заместитель акима города отметил, что к качеству выполненных работ у подрядчика остаются вопросы.