Демонтаж понтонного моста на Сайране в Алматы объяснили в акимате

В социальных сетях появились видео, на которых видно, что мосты закрыты и убраны с озера.

Как отметили в ведомстве, в рамках проекта по благоустройству территории озера Сайран были установлены два понтонных моста, обеспечивающих безопасный и комфортный переход между побережьями.

— В настоящее время понтонные мосты временно демонтированы в связи с ежегодной консервацией на зимний период и понижением уровня воды в озере Сайран. По мере восстановления уровня водоема весной следующего года указанные конструкции будут вновь установлены, — сообщили в акимате.

Также подчеркнули, что подобные работы будут проводиться ежегодно для поддержания мостов в надлежащем техническом состоянии и продления срока их службы.

Стоит отметить, что после реконструкции озеро Сайран стало популярным местом отдыха для алматинцев. В летние месяцы на его территории можно было увидеть множество людей.

Однако не обошлось и без проблем. Жители порой оставляли после себя мусор, что также привлекало внимание акима города. Кроме того, официальное открытие обновленного Сайрана затянулось.

Также акимат подал в суд на подрядную организацию, чтобы признали ее недобросовестным участником государственных закупок за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Заместитель акима города признался, что к подрядчику есть вопросы по качеству выполненных работ.