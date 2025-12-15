Когда КТК сможет работать на полную мощность после атак, рассказали в Минэнерго РК

Ранее в Минэнерго сообщали о том, что 15 декабря КТК восстановит полную пропускную способность после окончания работ по замене шлангов на ВПУ-3.

Но позднее на встрече с журналистами он отметил, что консорциум может продлевать срок из-за сильного ветра и волн, которые мешают ремонтным работам.

— День только начался, поэтому давайте подождем до конца рабочего дня. Погода осложняет ремонт. Юго-восточный ветер очень сильный, волна порядка двух метров, и этот ветер создает еще и течение. Водолазы спускаются в специальном куполе под воду. Далее они выходят из-под купола и ведут ремонтные работы. Сильные внутренние течения бухты Новороссийска осложняют эту работу, — пояснил он.

Также министр рассказал о характере повреждений, которые нанесли на ВПУ-2 безэкипажные катеры 29 ноября.

— Большая пробоина размером два с половиной на три метра. Эта пробоина образовалась в результате направленого взрыва на этот объект. Сейчас водолазы делают все работы по восстановлению плавучести данного ВПУ. Далее необходимо будет попасть внутрь ВПУ и оценить уже повреждения технологического оборудования. В случае, если нам удастся провести ремонтные работы, то ВПУ-2 тоже будет включен встрой, — сообщил Аккенженов.

Помимо этого, у министерств и национальных нефтегазовых компаний есть в планах доставить два новых ВПУ из ОАЭ.

— Срок доставки изначально планировался на апрель, но мы сейчас его формируем и планирует доставить уже в январе. Это сложное технологическое оборудование. Требует именно доставки до места монтирования, до порта Новороссийск, — отметил министр.

В настоящее время Казахстан оценивает ущерб, связанный с изменениями в работе КТК после атаки беспилотников.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана рассказали о том, как сказалась на работе консорциума последняя атака безэкипажных катеров, которая разрушила ВПУ-2. Казахстан временно скорректировал добычу на 480 тысяч тонн. При этом это не оказало критического влияния на годовые планы по добыче и поставкам нефти.

10 декабря стало известно, что после вывода из строя ВПУ-2 часть объемов нефти с месторождения Кашаган начали перенаправлять в Китай.