Минэнерго Казахстана разъяснило текущую ситуацию с транспортировкой нефти

Как отметили в ведомстве, проектная пропускная способность казахстанского участка нефтепровода КТК составляет 72 млн тонн. Но в 2025 году Казахстан планировал поставить через этот трубопровод 57 млн. Тонн. Однако в декабре производственные планы добывающих компаний показали, что объемы транспортировки по КТК достигли 68 млн тонн или 119,3% к плану.

— Таким образом, разница в четыре миллиона тонн представляет собой свободную мощность трубопровода, а не выпавшие объемы добычи или экспорта. Инцидент на морском терминале не оказал критического влияния на достижение годовых плановых индикаторов, — сообщили в министерстве.

В Минэнерго уточнили, что из-за повреждения морской инфраструктуры 29 ноября Казахстан временно скорректировал добычу на 480 тысяч тонн. Это технологически необходимая мера, связанная с заполнением резервуарных парков в период ремонта.

— Данный объем не является безвозвратной потерей и будет восполнен в последующие периоды за счет интенсификации отгрузки после выхода терминала на штатный режим работы. Оценки влияния данных корректировок на бюджет страны на текущем этапе являются преждевременными, так как нефть остается в активе компаний и будет реализована при восстановлении логистики, — подчеркнули в Минэнерго.

Сейчас отгрузку нефти на терминале продолжают через выносное причальное устройство ВПУ-1.

— Технические работы по замене шлангов на ВПУ-3 находятся на завершающей стадии (ориентировочный срок окончания — 15 декабря). Ввод устройства в эксплуатацию позволит восстановить полную пропускную способность, — говорится в сообщении.

КТК обеспечивает основной экспортный поток Казахстана и полноценной замены нет. Поэтому нефть из Кашганского месторождения решили временно перенаправить в Китай через нефтепровод «Атасу — Алашанькоу».

Вместе с этим пришлось увеличить объемы транспортировки нефти по магистрали «Атырау — Самара» и больше поставлять используя железнодорожный транспорт.

При этом прием и транспортировка казахстанской нефти через порты Новороссийск и Усть-Луга осуществляются в штатном режиме, без ограничений.

— Дополнительно сообщаем, что операционной деятельности участников крупных проектов (ТШО, НКОК, КПО) ничего не угрожает, работа ведется в рамках действующих соглашений, переговоры по смене собственников или выкупу долей не ведутся. Ситуация находится под постоянным контролем Министерства энергетики, угрозы срыва экспортных контрактов нет, — отметили в ведомстве.

Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Тогда безэкипажные катеры разрушили выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского порта Новороссийска. Правительства Казахстана взяло ситуацию на особый контроль.

В связи с этим 30 ноября МИД РК выразил протест.

После этого инцидент обсудили министры иностранных дел Казахстана и Украины на встрече в Вене.

10 декабря стало известно, что после вывода из строя ВПУ-2 часть объемов нефти с месторождения Кашаган начали перенаправлять в Китай.