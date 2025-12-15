Атаки на КТК: Казахстан подсчитывает ущерб
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что дальнейшие действия страны после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум будут определяться по итогам оценки нанесенного ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.
Министр напомнил, что согласно планам 15 декабря закончатся работы по замене шлангов на ВПУ-3, что позволит восстановить полную пропускную способность КТК.
– После последней атаки было заявление Министерства энергетики о недопустимости атак на гражданскую инфраструктуру и особенно ту инфраструктуру, которая является критической. Ни для кого не секрет, что 80% нефти, добываемой в Казахстане, идет через Каспийский трубопроводный консорциум, – сообщил Аккенженов.
Глава ведомства напомнил, что КТК создан в соответствии с международным законодательством, и большинство акционеров консорциума из Европы, США и Казахстана.
– Только малая часть принадлежит российской компании. Поэтому, в соответствии с политическим заявлением Министерства иностранных дел, Казахстан осуждает такого плана атаки на гражданскую критическую инфраструктуру. Мы считаем, они недопустимы, – отметил он.
При этом еще необходимо оценить ущерб атаки на КТК. Все дальнейшие действия Казахстана будут исходить из этой суммы.
– Дальнейшее развитие событий, я думаю, прокомментирует Министерство иностранных дел. Политических заявлений со стороны Министерства энергетики не может быть. Мы орган, который осуществляет политику в области энергетики, – подчеркнул министр.
Ранее в Министерстве энергетики Казахстана рассказали о том, как сказалась на работе консорциума последняя атака безэкипажных катеров, которая разрушила ВПУ-2. Казахстан временно скорректировал добычу на 480 тысяч тонн. При этом это не оказало критического влияния на годовые планы по добыче и поставкам нефти.
Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Тогда безэкипажные катеры разрушили выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского порта Новороссийска. Правительство Казахстана взяло ситуацию на особый контроль.
В связи с этим 30 ноября МИД РК выразил протест.
10 декабря стало известно, что после вывода из строя ВПУ-2 часть объемов нефти с месторождения Кашаган начали перенаправлять в Китай.