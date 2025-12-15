Атаки на КТК: Казахстан подсчитывает ущерб

Министр напомнил, что согласно планам 15 декабря закончатся работы по замене шлангов на ВПУ-3, что позволит восстановить полную пропускную способность КТК.

– После последней атаки было заявление Министерства энергетики о недопустимости атак на гражданскую инфраструктуру и особенно ту инфраструктуру, которая является критической. Ни для кого не секрет, что 80% нефти, добываемой в Казахстане, идет через Каспийский трубопроводный консорциум, – сообщил Аккенженов.

Глава ведомства напомнил, что КТК создан в соответствии с международным законодательством, и большинство акционеров консорциума из Европы, США и Казахстана.

– Только малая часть принадлежит российской компании. Поэтому, в соответствии с политическим заявлением Министерства иностранных дел, Казахстан осуждает такого плана атаки на гражданскую критическую инфраструктуру. Мы считаем, они недопустимы, – отметил он.

При этом еще необходимо оценить ущерб атаки на КТК. Все дальнейшие действия Казахстана будут исходить из этой суммы.

– Дальнейшее развитие событий, я думаю, прокомментирует Министерство иностранных дел. Политических заявлений со стороны Министерства энергетики не может быть. Мы орган, который осуществляет политику в области энергетики, – подчеркнул министр.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана рассказали о том, как сказалась на работе консорциума последняя атака безэкипажных катеров, которая разрушила ВПУ-2. Казахстан временно скорректировал добычу на 480 тысяч тонн. При этом это не оказало критического влияния на годовые планы по добыче и поставкам нефти.

Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Тогда безэкипажные катеры разрушили выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского порта Новороссийска. Правительство Казахстана взяло ситуацию на особый контроль.

В связи с этим 30 ноября МИД РК выразил протест.

10 декабря стало известно, что после вывода из строя ВПУ-2 часть объемов нефти с месторождения Кашаган начали перенаправлять в Китай.