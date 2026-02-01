Кликбейт и искажения: какие мифы распространяют о проекте Конституции Казахстана

— Распространяемые публикации нередко используют кликбейтные заголовки, эмоционально нагруженные формулировки и оценочные суждения, часто даже без указания ссылок на конкретные статьи и пункты проекта. Подобный подход со стороны авторов таких сообщений ориентирован прежде всего на пользователей социальных сетей, незнакомых с текстом проекта, что может формировать у части аудитории искаженное восприятие изменений, заложенных в проект новой Конституции, — отметили в Центре по борьбе с дезинформацией.

В этой связи Центр по борьбе с дезинформацией посчитал необходимым дать разъяснительный обзор наиболее распространенных мифов, сопоставив их с положениями самого проекта Конституции.



Миф 1. «Проект Конституции направлен на усиление президентской власти»



Фактический анализ текста проекта показывает обратную тенденцию — институциональное перераспределение полномочий и расширение системы сдержек и противовесов.

Президент не обладает единоличными кадровыми полномочиями: ключевые назначения — Премьер-министра, Вице-президента, Председателя и судей Конституционного Суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты — возможны исключительно с согласия Курултая (ст. 46, пп. 2, 4, 8). Это означает, что кадровые решения выводятся из персонального усмотрения и приобретают коллегиальный характер.

Дополнительно закрепляется четкая и детализированная процедура импичмента Президента за государственную измену (ст. 50, п. 3) и однократный семилетний срок полномочий. Запрет повторного избрания отнесен к неизменяемым конституционным положениям (ст. 43, пп. 1, 5), что исключает возможность их пересмотра в будущем.

В совокупности данные нормы ограничивают концентрацию власти, а не усиливают ее.



Миф 2. «Изменение 80% текста означает «радикальную смену государственного строя».



В действительности:

статья 1 сохраняет базовое определение Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства;

статья 2, пункт 6 прямо закрепляет неизменность суверенитета, независимости, унитарности, территориальной целостности и формы правления.

Значительный объем изменений текста обусловлен исключительно переходом к однопалатному Парламенту — Курултаю и перераспределением в этой связи полномочий ветвей власти.



Миф 3. «Проект расширяет ограничения свободы собраний и слова»



В действительности проект Конституции прямо запрещает цензуру (ст. 23, п. 5) и сохраняет базовые гарантии свободы слова и собраний.



Ограничения допускаются исключительно законом, только в целях защиты конституционного строя, общественной безопасности и прав других лиц.



Эта логика полностью соответствует Международному пакту о гражданских и политических правах, участником которого является Казахстан.



Таким образом, речь идет не о расширении ограничений, а о конституционном закреплении международно признанного баланса между свободой и ответственностью.



Миф 4. «Исключение понятия «свобода» и отказ от этой ценности»



Данное утверждение не соответствует тексту проекта. Права и свободы не только сохранены, но и юридически усилены. В преамбуле зафиксировано неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан.



Статья 1 провозглашает человека, его жизнь, права и свободы высшей ценностью государства.



Статья 14, пункт 2 прямо устанавливает, что права и свободы человека являются абсолютными и неотчуждаемыми.



Таким образом, свобода сохраняется не как декларация, а как фундаментальный правовой принцип.

— Единственным надежным источником для оценки предлагаемых изменений является сам текст проекта Конституции и его системное прочтение. Любые утверждения, не подкрепленные прямыми ссылками на нормы Основного закона, следует рассматривать критически, — напомнили в Центре по борьбе с дезинформацией.

Как сообщалось ранее, автора фейка о том, что в тексте проекта новой Конституции Республики Казахстан якобы отменен запрет на продажу земель иностранным гражданам, оштрафовали в Алматы на 20 МРП (86 500 тенге).

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.