Автора фейка о проекте новой Конституции оштрафовали в Казахстане

В социальных сетях и мессенджерах распространялась ложная информация о том, что в тексте проекта новой Конституции Республики Казахстан якобы отменен запрет на продажу земель иностранным гражданам.

Указанные сведения не соответствуют действительности и являются искажением фактов. Положения, касающиеся земли и природных ресурсов, не претерпели изменений и полностью соответствуют нормам действующей Конституции Республики Казахстан.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что факты распространения недостоверной информации получили правовую оценку.

— Постановлением районного административного суда Алматы гражданин А. признан виновным в распространении недостоверной информации и привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге — прим.ред.), — говорится в сообщении.

Департамент полиции Алматы напоминает, что распространение недостоверной информации в публичном пространстве влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, и призывает граждан и представителей медиасообщества пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации.

Напомним, накануне Конституционная комиссия опубликовала проект нового Основного закона.