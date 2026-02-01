РУ
    Автора фейка о проекте новой Конституции оштрафовали в Казахстане

    Стало известно, какое наказание получил гражданин, признанный в распространении недостоверной информации об одном из пунктов проекта новой Конституции РК, передает Kazinform.

    полиция
    Фото: МВД РК

    В социальных сетях и мессенджерах распространялась ложная информация о том, что в тексте проекта новой Конституции Республики Казахстан якобы отменен запрет на продажу земель иностранным гражданам. 

    Указанные сведения не соответствуют действительности и являются искажением фактов. Положения, касающиеся земли и природных ресурсов, не претерпели изменений и полностью соответствуют нормам действующей Конституции Республики Казахстан.

    В Департаменте полиции Алматы сообщили, что факты распространения недостоверной информации получили правовую оценку.

    — Постановлением районного административного суда Алматы гражданин А. признан виновным в распространении недостоверной информации и привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге — прим.ред.), — говорится в сообщении.

    Департамент полиции Алматы напоминает, что распространение недостоверной информации в публичном пространстве влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, и призывает граждан и представителей медиасообщества пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации.

    Напомним, накануне Конституционная комиссия опубликовала проект нового Основного закона. 

