Фейк о продаже казахстанской земли иностранцам официально опровергнут

Центр заявляет, что данная информация не соответствует действительности и является искажением фактов.



Согласно статье 6 пункту 3 действующей Конституции Республики Казахстан, формулировка в отношении «земли и ее недр, вод, растительного и животного мира, а также других природных ресурсов» является идентичной проекту новой Конституции Республики Казахстан и не претерпела каких-либо изменений.

Дополнительно отмечаем, что Комиссия по конституционной реформе подтвердила, что эти положения должны оставаться неизменными. Более того, если ранее положения, касающиеся вопросов целостности и унитарности государства, содержались в заключительных и переходных положениях, то в проекте новой Конституции они закреплены в начальных главах, в основах конституционного строя, что существенно усиливает правовые гарантии территориальной целостности и неизменности базовых принципов государства.



Статья 2 проекта новой Конституции Республики Казахстан от 31 января 2026 года:





п. 2. Суверенитет Республики Казахстан распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность, неотчуждаемость своей территории.



п.6. Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность, форма правления Республики Казахстан неизменны.

Фото: Центр по борьбе с дезинформацией

Таким образом, заявления об отмене запрета на продажу земель иностранцам не имеют под собой правовых оснований и вводят граждан в заблуждение.



Центр по борьбе с дезинформацией напоминает, что умышленное искажение фактов и распространение манипулятивной информации может иметь юридические последствия, и призывает граждан и представителей медиасообщества проверять сведения в официальных источниках и не способствовать распространению деструктивных и манипуляционных интерпретаций.