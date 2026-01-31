РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:40, 31 Январь 2026

    Фейк о продаже казахстанской земли иностранцам официально опровергнут

    Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение ложной информации о том, что якобы в тексте проекта новой Конституции Республики Казахстан отменен запрет на продажу земель иностранцам, передает агентство Kazinform.

    фейк
    Фото: из открытых источников

    Центр заявляет, что данная информация не соответствует действительности и является искажением фактов.

    Согласно статье 6 пункту 3 действующей Конституции Республики Казахстан, формулировка в отношении «земли и ее недр, вод, растительного и животного мира, а также других природных ресурсов» является идентичной проекту новой Конституции Республики Казахстан и не претерпела каких-либо изменений.

    Дополнительно отмечаем, что Комиссия по конституционной реформе подтвердила, что эти положения должны оставаться неизменными. Более того, если ранее положения, касающиеся вопросов целостности и унитарности государства, содержались в заключительных и переходных положениях, то в проекте новой Конституции они закреплены в начальных главах, в основах конституционного строя, что существенно усиливает правовые гарантии территориальной целостности и неизменности базовых принципов государства.

    Статья 2 проекта новой Конституции Республики Казахстан от 31 января 2026 года:

    п. 2. Суверенитет Республики Казахстан распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность, неотчуждаемость своей территории.

    п.6. Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность, форма правления Республики Казахстан неизменны.
    Статья Конституции
    Фото: Центр по борьбе с дезинформацией

    Таким образом, заявления об отмене запрета на продажу земель иностранцам не имеют под собой правовых оснований и вводят граждан в заблуждение.

    Центр по борьбе с дезинформацией напоминает, что умышленное искажение фактов и распространение манипулятивной информации может иметь юридические последствия, и призывает граждан и представителей медиасообщества проверять сведения в официальных источниках и не способствовать распространению деструктивных и манипуляционных интерпретаций.

    Теги:
    Конституция Земля Фейки
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
