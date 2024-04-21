Кыргызский кок-бору включен в программу Игр кочевников в Астане

Кыргызский кок-бору включен в спортивную программу пятых Всемирных игр кочевников, передает агентство Kazinform со ссылкой на KABAR.

Вопрос окончательно был решен по итогам недавних переговоров Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева в Астане.

Ранее кок-бору и кыргыз курош не были включены в официальную спортивную программу Всемирных игр кочевников в Астане. Они входили в список показательных соревнований.

Ранее сообщалось, что участие в Играх официально подтвердили 75 стран.

Напомним, 21 марта в Астане на площади павильона «Нур Алем» торжественно запущено табло обратного отсчета V Всемирных игр кочевников — до начала остался 171 день.

Программа спортивных игр включает 20 соревновательных и 10 наглядных видов спорта. Разыгрывается 110 комплектов медалей.

Соревнования будут проводиться по конному спорту, национальной борьбе, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, традиционным интеллектуальным играм и так далее.

Крупнейшие в мире соревнования по национальным видам спорта пройдут в Астане 8-14 сентября. Планируется участие свыше 3 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Кроме того, туры в Казахстан с посещением Всемирных Игр кочевников уже раскупают иностранные туристы. Ожидается масштабное и зрелищное мероприятие, так как в этом году в столице Казахстана его намерены провести в новом формате. Подробно об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.

В основе спортивной программы Всемирных игр кочевников — национальные игры кочевых тюркских народов, которых объединяет общность истории и культуры. В их числе есть и мас-рестлинг (таяқ тарту). Чтобы подробно узнать об этом виде спорта и планах подготовки отечественных атлетов к комплексным стартам, корреспондент агентства Kazinform встретился с президентом республиканской федерации мас-рестлинга Талапом Иматалиевым.

Американские ковбои примут участие в кокпаре на V Всемирных играх кочевников в Астане.