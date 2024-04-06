Всемирные игры кочевников в Астане пройдут в новом формате - интервью с главой Оргкомитета

Крупнейшие в мире соревнования по национальным видам спорта пройдут в Астане 8-14 сентября. Планируется участие свыше 3 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Кроме того, туры в Казахстан с посещением Всемирных Игр кочевников уже раскупают иностранные туристы. Ожидается масштабное и зрелищное мероприятие, так как в этом году в столице Казахстана его намерены провести в новом формате. Подробно об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.

— До старта комплексных состязаний в рамках Всемирных игр кочевников осталось 5 месяцев. На какой стадии подготовки сейчас Оргкомитет, все ли идет по плану, какие возникают трудности?

— Сейчас проводится активная подготовка к такому масштабному международному событию, и мы со всей ответственностью подходим к подготовке, начиная от реконструкции городской инфраструктуры, заканчивая вопросами логистики, размещения и питания участников Игр. Если говорить о сложностях, мы воспринимаем их как вызовы. Важно отметить, что Оргкомитет ВИК начал свою работу за 1,5 года до начала Игр. Для сравнения, подготовка к Азиатским играм началась за 6 лет до Игр, к Универсиаде — за 5 лет. Конечно, 1,5 года — это очень малый срок для подготовки к соревнованиям, в которых принимают участие более 100 стран. Мы впервые принимаем Всемирные игры кочевников, у которых есть свои стандарты и регламенты проведения. Уровень предыдущих Игр был очень высок. И мы создаем все условия, чтобы пятые Игры остались в памяти участников и зрителей, как одни из самых зрелищных. Мы взаимодействуем с государственными органами, ответственными за разные направления. Курирующим министерством является Министерство туризма и спорта РК. Научная программа реализуется в содействии с Министерством науки и высшего образования. Вопросы безопасности прорабатываются с МВД РК, и так далее.

Фото: Оргкомитет V Всемирных игр кочевников

Стоит отметить, что при выборе места проведения Игр кочевников в Казахстане рассматривались разные регионы и города. В числе фаворитов оказались города Астана, Конаев, Туркестан и Актау. Однако решающим фактором при выборе места проведения стало наличие удобной спортивной и городской инфраструктуры, позволяющей принимать одновременно 4 тысячи участников из более чем 100 стран мира, не считая иностранных и местных туристов. Спортивные комплексы также должны были соответствовать международным стандартам.

В нашей столице создан мощный собственный спортивно-туристический кластер. В том числе современные спортивные комплексы. Инфраструктура Астаны позволила применить удобный «линейный принцип» выбора объектов для Игр. То есть, было важно, чтобы спортивные объекты располагались по возможности вдоль одной линии. В нашем случае применяется принцип прямой линии от ипподрома «Казанат» до старого железнодорожного вокзала, с юга на север.

Все эти факторы показали, что проведение V Всемирных игр кочевников в Астане очень удобно.

— Наиль Фаридович, до Казахстана Игры кочевников проходили в Кыргызстане и Турции. Будут ли отличаться грядущие Игры от предыдущих, если да, то чем?

— Следует учитывать выигрышные и положительные моменты V Всемирных игр кочевников. Показать, что благодаря Играм Кочевников Казахстан является государством, готовым для развития национальных видов спорта, их популяризации в мире и с инфраструктурой, готовой для организации этнических спортивных мероприятий. Это предпосылка для поднятия национального спорта на новый уровень. Как я уже говорил ранее, подготовка к Играм идет без задержек, согласно графику Оргкомитета.

Если смотреть на общий характер этих кочевых игр, то происходит формирование комплексного подхода к развитию национального спорта на государственном уровне. Что касается национальных видов спорта, то, если честно сказать, им до сих пор не уделялось должного внимания. Сейчас настал момент восполнить этот пробел. Думаю, что эти Игры кочевников позволят опровергнуть неправильное мнение о национальном спорте и откроют путь к большим победам. Таким образом, после Игр кочевников наша страна будет уделять особое внимание и поддерживать национальные виды спорта.

Фото: Оргкомитет V Всемирных игр кочевников

Для сравнения, предыдущие игры проходили в виде фестиваля. В формате празднеств и веселья. А V Всемирные игры кочевников мы намерены провести на новом уровне. В этом плане нашей целью является сформировать Игры, как большое спортивное мероприятие. Поднять планку. Поднять не только масштаб, но и уровень соревнований на новую высоту. Могу с уверенностью сказать, что потенциала, возможностей и ресурсов нашего Оргкомитета и Дирекции для этого вполне достаточно. Еще одним отличием является то, что ранее на Играх в Кыргызстане от одной страны могли участвовать несколько команд, а теперь каждую страну представит единая национальная сборная команда. На прошлых Играх учитывался только личный зачет по виду спорта. На этот раз мы намерены сделать рейтинг стран по командному зачету.

— В течение недели (8-14 сентября) жители и гости Астаны смогут посетить состязания по 20 видам спорта, официально утвержденных Оргкомитетом Игр-2024. Также сообщалось, что 10 соревнований пройдут по показательным видам спорта. Можете рассказать об этом подробнее.

— Да, в рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане планируется проведение 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта. Среди них выступления по конным скачкам, национальным видам борьбы, традиционным интеллектуальным играм, единоборствам, традиционной стрельбе из лука, национальным видам охоты с ловчими птицами, народным играм, а также этнические виды спорта. В программе соревнований будет разыграно 113 комплектов медалей.

Сейчас ведется работа с национальными федерациями других стран, которые отправляют заявки на представление показательных видов спорта. Мы получаем большое количество заявок, из которых выберем самые зрелищные.

После реконструкции ипподром «Казанат» сможет одновременно принять 10 тысяч зрителей. Ежедневно Этноаул будут посещать до 30 тысяч гостей. В спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях смогут принять участие более 100 тысяч казахстанских и иностранных туристов.

На ипподроме «Казанат» и территории Этноаула пройдут скачки, традиционная стрельба из лука и соревнования по национальным видам охоты с ловчими птицами. Во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и Ледовом дворце «Алау» пройдут соревнования по национальным видам борьбы№ В комплексе «Думан» пройдут традиционные интеллектуальные игры. В легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» разместятся Центры аккредитации ВИК.

Для подготовки к Играм начаты работы по реконструкции ипподрома «Казанат», капитальный ремонт стадиона «Астана Арена» и ремонт Ледового дворца «Алау». Эти работы находятся в центре внимания руководства города.

Фото: Оргкомитет V Всемирных игр кочевников

В Астане откроется Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый желающий сможет познакомиться с культурой и традициями казахского народа. Культурная программа формируется из лучших проектов в сфере этносов со всех регионов страны. Каждая область представит свои юрты, которые позволят раскрыть культурные и туристические особенности данного региона. Гости и жители Астаны смогут ознакомиться с родной культурой разных стран-участниц Всемирных Игр, которая будут представлена зарубежными творческими коллективами.

— Предусмотрена ли специальная программа для болельщиков?

— В рамках Игр пройдут различные интерактивы. На территории этноаула будет ежедневная концертная программа, будут проходить мастер-классы, дегустации национальных блюд и многое другое. Для детей будет предусмотрена детская зона. Для тех, кто не сможет лично посетить мероприятие, будет предусмотрена прямая трансляция в разных странах. Уверен, Всемирные игры кочевников в Астане оставят самые приятные впечатления как у самих участников, так и у гостей этого грандиозного мероприятия.