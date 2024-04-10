Всемирные игры кочевников в Астане: все о мас-рестлинге или таяк тарту

В основе спортивной программы Всемирных игр кочевников — национальные игры кочевых тюркских народов, которых объединяет общность истории и культуры. В их числе есть и мас-рестлинг (таяқ тарту). Чтобы подробно узнать об этом виде спорта и планах подготовки отечественных атлетов к комплексным стартам, корреспондент агентства Kazinform встретился с президентом республиканской федерации мас-рестлинга Талапом Иматалиевым.

— Подготовка к Всемирным играм кочевников проходит в плановом режиме. 18–19 апреля в столичном спорткомплексе имени легендарного палуана Жаксылыка Ушкемпирова пройдет отборочный турнир, на который съедутся сильнейшие спортсмены из 12 регионов нашей республики. По итогам ближайшего старта мы определимся с составом национальной сборной — в семи весовых категориях у мужчин и в пяти весовых категориях у представительниц прекрасного пола. После предстоящего турнира начнется целенаправленная планомерная подготовка к участию в V Всемирных играх кочевников. В июле и августе в преддверии Игр (8-14 сентября) мы проведем учебно-тренировочный сбор, где акцент сделаем на технико-тактическом оснащении и психологической составляющей, — говорит Талап Иматалиев.

По словам функционера, несмотря на то, что мас-рестлинг - молодой вид спорта, тем не менее, он динамично развивается на всех пяти континентах земного шара.

— Широкую популярность мас-рестлинг получил благодаря нашим друзьям из Республики Саха. Якуты сумели вывести этот увлекательный и зрелищный вид единоборства на международный уровень. Огромная в этом заслуга олимпийского чемпиона 1972 года по вольной борьбе Романа Дмитриева. На сегодняшний день Международная федерация мас-рестлинга насчитывает порядка 60 стран со всех континентов, — отметил Талап Иматалиев.

Глава республиканской федерации подчеркнул, что данный вид спорта является древним увлечением кочевников, который в былые времена на просторах Великой степи называли «таяқ тарту».

— Если окунуться в историю, то мы сможем удостовериться, что он имел большую популярность в Казахском ханстве. Можно сказать, сегодня мы возрождаем игру своих предков. В разных странах эта игра имеет отличие в названии. Например у нас «таяқ тарту», в Якутии — «мас-дардыги», у кыргызов — «таяқ тартыш», в ряде европейских стран — «стик пуллинг».

На Играх Кочевников наша страна участвует с момента основания этих комплексных состязаний. С каждым годом в Казахстане растет количество занимающихся. Соответственно, расширяется и география участников. Мы регулярно проводим встречи и консультации с дирекцией по подготовке и проведению ВИК.

Оргкомитет Всемирных игр кочевников утвердил, что лучшие атлеты мирового мас-рестлинга будут соперничать в рамках грядущих Игр в спорткомплексе «Алау». Основными конкурентами за высокие места по традиции будут якуты, кыргызы, узбеки, монголы, американцы и австралийцы, — сказал Талап Сайпулович.

Суть мас-рестлинга заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Атлеты садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук оппонента. Залогом победы является удержать равновесие и вывести из него противника. Схватка длится до двух побед одного из борцов. Продолжительность одного раунда — до 2 минут.

Длина доски — 2 метра, высота — 24 сантиметра, толщина — 4-6 сантиметров. Палку длиной до 1,5 метра изготавливают из твердых пород дерева.

Состязания проводятся на выбывание (если меньше шести участников, то по круговой системе).

Мужчины должны быть одеты в специальное трико для мас-рестлинга и спортивную обувь без шипов. Женщины дополнительно могут надеть спортивную майку или футболку.

Всемирные игры кочевников в Астане соберут свыше трех тысяч спортсменов из более чем 100 стран. В мас-рестлинге планируется участие спортсменов из 30 стран. О том, как идет подготовка к проведению крупнейших в мире соревнований по национальным видам спорта, ранее в интервью корреспонденту Kazinform рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.