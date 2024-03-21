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    15:22, 21 Март 2024 | GMT +6

    Запущен обратный отсчет до старта Всемирных игр кочевников в Астане

    171 день остался до начала Всемирных игр кочевников в Астане
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в торжественной церемонии запуска обратного отсчета до проведения V Всемирных игр кочевников. Специальное табло установили в столице в Международном выставочном центре EXPO. До соревнований остается 171 день, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    В мероприятии участвовали президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, министр туризма и спорта Ермек Маржикбаев, аким Астаны Женис Касымбек, президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов.

    Открывая торжественную церемонию, Спикер Мажилиса поздравил собравшихся с праздником Наурыз и отметил, что Всемирные игры кочевников стали знаковыми состязаниями не только для тюркоязычных стран, но и для всего мира.

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Ерлан Кошанов отметил, что в настоящее время в стране идет активная подготовка к данным масштабным соревнованиям.

    - Для всех нас большая честь, большая ответственность достойно провести Игры кочевников в Казахстане. Глава государства поручил организовать этот турнир на самом высоком уровне. Уверен, что предстоящие соревнования пройдут успешно и дадут новый импульс расширению взаимного сотрудничества и культурных связей между братскими тюркскими народами. Это станет еще одним шагом в дальнейшем укреплении духовных связей между нашими странами, - сказал Спикер Мажилиса.

    Торжественная церемония запуска обратного отсчета до проведения V Всемирных игр кочевников.
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Ожидается, что в предстоящих в Казахстане Играх кочевников примут участие представители более 100 стран мира. Уже имеются подтверждения от команд из 60 стран. Около 4 тысяч участников будут состязаться по 20 видам спорта. Праздник на просторах Великой степи будет продолжаться в течение недели.

    Торжественная церемония запуска обратного отсчета до проведения V Всемирных игр кочевников.
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    После торжественной церемонии гости посетили ярмарку ремесленников «Наурыз мейрамы Астана 2024» и посмотрели праздничный концерт, посвященный празднованию Наурыз мейрамы.

    Торжественная церемония запуска обратного отсчета до проведения V Всемирных игр кочевников.
    Фото: пресс-служба Мажилиса
    Торжественная церемония запуска обратного отсчета до проведения V Всемирных игр кочевников.
    Фото: пресс-служба Мажилиса

     

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Ерлан Кошанов Наурыз Национальные виды спорта Национальные традиции Мажилис
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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