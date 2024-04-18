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    14:01, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Всемирные игры кочевников в Астане: участие официально подтвердили 75 стран

    Всемирные игры кочевников в Астане: участие официально подтвердили 75 стран
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Ожидается, что во Всемирных играх кочевников примут участие делегации из более чем 100 стран мира. Об этом сообщил министр туризм и спорта Ермек Маржикпаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Следующее важное событие — проведение Всемирных игр кочевников в столице. Ожидается, что в Играх примут участие делегации из более чем 100 стран общей численностью около 3000 человек, — сказал Е. Маржикпаев.

    На сегодняшний день, по его словам, свое участие официально подтвердили 75 стран.

    Напомним, 21 марта в Астане на площади павильона «Нур Алем» торжественно запущено табло обратного отсчета V Всемирных игр кочевников — до начала остался 171 день.

    Программа спортивных игр включает 20 соревновательных и 10 наглядных видов спорта. Разыгрывается 110 комплектов медалей.

    Соревнования будут проводиться по конному спорту, национальной борьбе, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, традиционным интеллектуальным играм и так далее. 

    Крупнейшие в мире соревнования по национальным видам спорта пройдут в Астане 8-14 сентября. Планируется участие свыше 3 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Кроме того, туры в Казахстан с посещением Всемирных Игр кочевников уже раскупают иностранные туристы. Ожидается масштабное и зрелищное мероприятие, так как в этом году в столице Казахстана его намерены провести в новом формате. Подробно об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.

    В основе спортивной программы Всемирных игр кочевников — национальные игры кочевых тюркских народов, которых объединяет общность истории и культуры. В их числе есть и мас-рестлинг (таяқ тарту). Чтобы подробно узнать об этом виде спорта и планах подготовки отечественных атлетов к комплексным стартам, корреспондент агентства Kazinform встретился с президентом республиканской федерации мас-рестлинга Талапом Иматалиевым.

    Американские ковбои примут участие в кокпаре на V Всемирных играх кочевников в Астане.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Национальные виды спорта Астана Международные отношения
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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