    18:52, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанским аграриям спишут штрафы и неустойки

    О проведении акции по списанию штрафов и пеней, начисленных заемщикам вследствие несвоевременного получения субсидируемой части ставки вознаграждения, объявили в АО «КазАгроФинанс», передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.

    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства

    Акция стартовала 24 ноября 2025 года и продлится до 1 марта 2026 года.

    Как сообщили в компании, инициатива направлена на снижение долговой нагрузки аграриев, чья просроченная задолженность возникла из-за задержек с выплатой субсидий. Мера распространяется как на накопленную ранее просрочку, так и на задолженность, возникшую в период действия акции.

    Для участия заемщикам необходимо полностью погасить сумму просроченного вознаграждения, включая субсидируемую часть, а также просроченный основной долг.
    Клиентам необходимо обратиться заявлением в филиалы компании.

    Ранее государственные программы субсидирования и льготного лизинга обеспечили рост закупок сельхозтехники до 25 тысяч единиц, усилив обновление машинно-тракторного парка.

