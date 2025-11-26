Казахстанским аграриям спишут штрафы и неустойки

Акция стартовала 24 ноября 2025 года и продлится до 1 марта 2026 года.

Как сообщили в компании, инициатива направлена на снижение долговой нагрузки аграриев, чья просроченная задолженность возникла из-за задержек с выплатой субсидий. Мера распространяется как на накопленную ранее просрочку, так и на задолженность, возникшую в период действия акции.

Для участия заемщикам необходимо полностью погасить сумму просроченного вознаграждения, включая субсидируемую часть, а также просроченный основной долг.

Клиентам необходимо обратиться заявлением в филиалы компании.

Ранее государственные программы субсидирования и льготного лизинга обеспечили рост закупок сельхозтехники до 25 тысяч единиц, усилив обновление машинно-тракторного парка.