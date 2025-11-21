25 тысяч единиц сельхозтехники закуплено казахстанскими хозяйствами в 2025 году

— Министерство сельского хозяйства последовательно расширяет меры государственной поддержки, направленные на обновление сельхозтехники и внедрение современных технологий в производство. Одним из основных инструментов остается инвестиционное субсидирование, предусматривающее возмещение от 15% до 30% стоимости приобретаемой техники в зависимости от ее приоритетности. Дополнительно государство субсидирует процентные ставки по кредитам и лизингу: до 6% — для приоритетных видов техники и до 15% — для остальных, — сообщают в ведомстве.

Продолжается реализация программы льготного лизинга, включающей ставку вознаграждения 5% годовых и срок финансирования до семи лет. Как сообщили в МСХ, на 2025 год по этому механизму выделено 250 млрд тенге. Благодаря данным мерам темпы обновления машинно-тракторного парка растут: данный показатель составил 6,5%.

По данным АО «КазАгроФинанс», в 2024 году сельхозтоваропроизводители приобрели 10,5 тысячи единиц техники на сумму 228,5 млрд тенге, что на 37% больше, чем годом ранее. Особенно вырос спрос на самоходную технику: закуплено 4 729 тракторов (+66%) и 924 комбайна (+80% к 2023 году).

На 1 ноября 2025 года в лизинг реализовано 10 072 единицы техники на сумму 255 млрд тенге, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В целом в 2025 году казахстанскими хозяйствами закуплено 25 тысяч единиц сельхозтехники.

В Казахстане функционируют 10 заводов по выпуску самоходной техники; налажено производство тракторов, комбайнов, опрыскивателей и широкого спектра сельхозоборудования.

Казахстан также является площадкой для сборки техники крупнейших мировых брендов — John Deere и CLAAS. В результате отечественные производители обеспечивают около 90% потребностей внутреннего рынка по тракторам и комбайнам, что способствует повышению технологической независимости отрасли и укреплению продовольственной безопасности страны.

Ранее Президент заслушал доклад об итогах развития аграрного сектора за 10 месяцев 2025 года.