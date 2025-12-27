Казахстанские ученые в Британии: опыт, исследования и сотрудничество

Виталий Хуторянский: когда лаборатория объединяет страны

Сегодня профессор науки о лекарственных формах Виталий Хуторянский — один из ключевых исследователей британского Университета Рединга и одновременно один из самых востребованных зарубежных научных наставников для казахстанских докторантов. Его лаборатории — это не только пространство для прорывных экспериментов, но и своеобразный мост в чопорный мир британской науки для десятков молодых ученых из Казахстана.

— Пожалуй, почти в каждом крупном казахстанском вузе у меня есть ученики — бывшие или нынешние. Работа с Казахстаном у меня идет очень активно, ученые постоянно приезжают. За двадцать лет я принял около 50 докторантов и стажеров из Казахстана, — говорит он.

Фото: Тимур Дюсекеев/Kazinform

Сегодня за профессором закреплены три лаборатории, а результаты работы его команды давно вышли за пределы Великобритании.

Там, где открытия перестают быть теорией

Результатами исследований, проведенных в лабораториях Хуторянского, сегодня пользуются фармацевтические компании, агрохимические корпорации, производители зубной пасты и ингредиентов для пищевой промышленности. Эти работы отвечают на прикладные, но принципиально важные вопросы: сколько времени лекарство удерживается на слизистой, как долго паста остается в полости рта, что происходит с пестицидами под дождем и почему из глазных капель в глазу обычно задерживается менее пяти процентов действующего вещества.

Часть проектов реализуется в сотрудничестве с казахстанскими учеными. Так, один из нанореагентов, синтезированный совместно с заведующей кафедрой КазНУ, сегодня коммерчески продается в США, где за 25 миллиграммов этого вещества придется выложить 200 долларов.

Отдельная и принципиальная линия его работы — развитие этичных подходов в науке. Команда Хуторянского разработала материалы, имитирующие ткани животных, что позволило на ранних этапах тестирования лекарств отказаться от экспериментов на живых организмах. Эти решения внедряются по всему миру, а сам профессор стал одним из первопроходцев этого направления.

Еще одним принципиальным открытием стало обнаружение того, что плоские черви — планарии — реагируют на лекарственные препараты сходным образом с человеческими клетками. Это позволило заменить крыс, мышей и кроликов более простыми организмами при тестировании препаратов: от средств против кожных заболеваний до терапии эпилепсии и психических расстройств.

Салтанат Джаненова: как наука может влиять на принятие государственных решений

Если вклад Виталия Хуторянского лежит, прежде всего, в плоскости прикладных разработок, то доктор Салтанат Джаненова из Школы политических исследований Бристольского университета — представительница той части академического мира, где научные идеи превращаются в конкретные управленческие решения.

Фото: Личный архив Салтанат Джаненовой

В фокусе ее исследований — реформы государственного управления и госслужбы в странах Центральной Азии, а также поведенческая государственная политика. В последнем случае речь идет о междисциплинарном подходе на стыке госуправления, социологии, поведенческой экономики и психологии, который «подталкивает» граждан к социально желательным действиям, сохраняя их свободу выбора. Среди практических примеров — стимулы к заботе о собственном здоровье, ответственному потреблению воды и электроэнергии, а также поддержка «экономического патриотизма» при выборе отечественных товаров.

Наука как основа управленческих решений

Особое место в ее профессиональной биографии занимает запуск в июне 2025 года Центра государственного управления и поведенческой госполитики на базе Национального аналитического центра при Назарбаев Университете. Идея создания центра принадлежит самой Джаненовой, а ключевым партнером выступила Behavioral Insights Team — ведущая британская консалтинговая компания в сфере поведенческого анализа.

Работа центра включает проведение научно-прикладных исследований по вопросам госуправления и апробации поведенческих инструментов, а также подготовку рекомендаций для тех, кто формирует политику. Иными словами, речь идет о внедрении британского подхода к выработке государственной политики, при котором решения принимаются на основе научных данных и профессионального анализа.

— Наш центр предоставляет независимую площадку для открытого диалога между исследователями, практиками и представителями госаппарата. Задача ученого в сфере госуправления — не избегать сложных вопросов, а поднимать их, указывать на проблемные места и предлагать возможные решения, — подчеркивает доктор Джаненова.

Дана Мынбаева: как выйти на мировые научные площадки

Профессор по развитию человеческого капитала Королевского колледжа Лондона Дана Мынбаева в последние годы все чаще задумывается о том, как ее опыт и знания могут быть полезны казахстанским исследователям.

Фото: Личный архив Даны Мынбаевой

Научные интересы профессора Мынбаевой находятся на пересечении стратегии, управления персоналом и лидерства в компаниях и госсекторе. Ее экспертиза востребована далеко за пределами университетских аудиторий: в рамках специальных программ она обучает руководителей Национальной службы здравоохранения Великобритании, британских государственных ведомств и транснациональных корпораций. Параллельно она пишет книги для управленцев, переводя академические идеи на язык практики.

Публикация как пропуск в мировую науку

В последнее время Дана Мынбаева все активнее включается в работу, связанную с развитием исследовательского сообщества в Казахстане и регионе. Сегодня она является послом американской Ассоциации ученых в области менеджмента и организаций — Academy of Management — в Центральной Азии и на Кавказе, а также редактором одного из самых престижных научных журналов в этой области — Academy of Management Review.

В конце мая по ее инициативе в Алматы приезжает руководство Academy of Management. Двухдневная конференция будет посвящена тому, как исследователям из Казахстана и соседних стран готовить статьи для ведущих академических журналов, где к публикации принимается лишь около пяти процентов поступающих работ.

По словам Мынбаевой, в ведущих журналах уже публикуются статьи о Казахстане и странах Центральной Азии. Регион дает богатый и во многом уникальный эмпирический материал, однако авторами этих работ чаще всего становятся иностранные исследователи. Проблема не в данных, а в методике и подаче, говорит профессор Мынбаева. Именно этот разрыв она и пытается сократить.

— Контекст интересный, данные сильные, процессы уникальные. Чаще всего не хватает навыков академического письма и умения правильно позиционировать работу в международной научной дискуссии, — говорит она.

Рекомендации для тех, кто в начале пути

Когда разговор заходит о молодом поколении ученых, каждый из героев этой статьи формулирует свой совет. Они звучат по-разному, но сходятся в главном: в науке не бывает быстрых и легких маршрутов.

— В науке нет коротких дистанций. Если выбрал цель — не сворачивай. Я всегда знал, что хочу быть ученым. Не ради денег и не ради титулов, — говорит Виталий Хуторянский.

Салтанат Джаненова считает, что в сфере государственного управления и госполитики особенно важно выбирать темы, значимые не только для академической теории, но и для общества.

— Наука должна помогать разбираться со сложными проблемами, а не уходить от них. Трудности неизбежны, взгляды ученых и госслужащих могут быть совершенно разными, но нельзя опускать руки. Идти вперед, несмотря на вызовы и сложности контекста, — лучшая из возможных стратегий, — подчеркивает доктор Джаненова.

Совет Даны Мынбаевой звучит жестко и предельно прагматично: в академической карьере решают не связи и не должности, а публикации. Именно статьи помогают проходить через стеклянные потолки, политические игры и закрытые двери, отмечает она.

— Отказы в топ-журналах получают до 95% авторов, и это не провал, а нормальный рабочий процесс. Важно учиться на своих ошибках и воспринимать отказ не как точку, а как часть движения вперед, — убеждена профессор.

