Концепцию создания наукоградов Казахстана представили в Правительстве

Документ определяет основные направления развития наукоградов, включает модели формирования, меры институционального развития, механизмы интеграции науки и бизнеса, а также подходы к формированию ресурсной базы.

Концепция предусматривает создание наукоградов, в структуру которых войдут технопарки, инжиниринговые центры, конструкторские бюро, центры роботизации, а также лаборатории и R& D-площадки.

Планируется провести комплексный анализ научно-технического и социально-экономического потенциала регионов для выявления территорий, способных получить статус наукограда. Созданием и развитием наукоградов будет заниматься специализированный орган — Управляющая компания.

Ресурсное обеспечение создания наукоградов предполагается за счет частных инвестиций предпринимательского сектора, механизмов ГЧП и средств банков второго уровня. Финансирование направят на создание инфраструктуры, кампусов вузов, лабораторий и центров наукоградов. Рассматривается возможность привлечения международных финансовых институтов.

Для усиления интеграции образования, науки и бизнеса предлагается проведение научно-инновационных сессий с участием предприятий, развитие специализированных инжиниринговых центров, конструкторских бюро, центров роботизации, создание научно-технологических технопарков и центров трансфера технологий.

По итогам презентации вице-премьер Серик Жумангарин поручил Министерству науки и высшего образования детально проработать целевые индикаторы по всем направлениям Концепции и представить их на повторное рассмотрение.

