Где в Казахстане появится первый наукоград

Эта работа ведется по поручению Главы государства, данного в марте Правительству на Национальном курултае.

Проект представил руководитель рабочей группы, профессор, кандидаты экономических наук Жаксыбек Кулекеев.

Техноқала — это будущий город с особым статусом, где будут сосредоточены передовые технологии, наука, университеты и бизнес. Главное назначение — создавать и внедрять наукоемкие разработки в производство в короткие сроки, с упором на прикладной эффект и коммерческую отдачу. Ключевые направления развития — новая энергетика и энергосбережение, биотехнологии и продбезопасность, новые информационные технологии и AI.

Разместить техноқала на первом этапе реализации предлагается близ Алматы на территории Алматинской области на площади 500 га. Локация выбрана с учетом расположения рядом с СЭЗ «Парк инновационных технологий» и «Алатау», Институтом ядерной физики. Примерно 30% территории будет отведено под университеты, НИИ и технопарк — они станут основой для подготовки кадров и создания новых разработок.

В рамках подготовки концепции участники изучили международный опыт. Например, в Японии технополис «Сукуба» располагается в 56 км от Токио, там находятся свыше 45 высокотехнологичных компаний. Научное сопровождение ведут 20 государственных и 40 корпоративных институтов, 2 университета, более 13 тысяч исследователей. Здесь ведут разработки в сферах космических технологий, медицины, биотехнологий и материаловедения. В КНР неподалеку от Пекина действует особая зона высоких технологий Z-Park, на территории 488 км. Здесь находятся около 23 тыс. компаний, заняты порядка одного млн человек. Подготовка кадров ведется на базе Пекинского университета Цинхуа. Научное сопровождение обеспечивают 200 институтов. Здесь сконцентрированы на развитии информационных технологий, искусственного интеллекта; интернета вещей, электроники, биомедицины, интеллектуального производства, и др.

В обсуждении концепции со стороны Министерства науки и высшего образования прозвучали предложения по вузам и предприятиям, которые могли бы войти в периметр техноқала, дополнительные направления развития. Институт экономических исследований представил предложения по стимулированию инвестиций в НИОКР и расширению масштаба трансфера технологий в целях снижения импорта и технологической зависимости от внешних поставщиков. По их видению, структура наукограда должна быть выстроена по модели: «Государство и бизнес — НИИ (наука) — вузы (кадры) — технопарк (малые промышленные предприятия)». Приоритетные направления — роботехника, электроника, медицинская техника, биотехнологии, включая АПК и пищевую промышленность, ядерная энергетика, новые материалы и химическая отрасль. То есть на базе Техноқала будут формироваться отраслевые кластеры с полным циклом: от исследований и разработок до промышленного выпуска.

Со своей стороны вице-министр национальной экономики Арман Касенов акцентировал на развитии двух факторов успеха — подготовке сильных кадров и формировании такой экосистемы, в которой крупные успешные компании инициируют прикладные научные и технологические задачи. В качестве примера он привел модель Yozma, добившуюся успеха именно за счет подготовки специалистов и накопления передовых разработок в самых разных отраслях. Поэтому роль генераторов прикладных задач для будущего Техноқала должны взять на себя крупные промышленные компании страны.

— Наука должна быть прикладной, Мы впервые создаем в Казахстане наукоград. Здесь нет ничего нового, в мире уже есть успешные примеры. Главное — сразу определить, с кем из бизнеса мы это делаем. Кто будет ставить перед наукой задачу. Нам нужна управляющая компания, которая возьмет реализацию в свои руки, — подвел итоги обсуждений Серик Жумангарин.

Ранее казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью научных центров и инфраструктурой Академгородка в Новосибирске.