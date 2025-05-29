Казахстанский наукоград – в Правительстве обсудили концепцию будущего техноқала

На совещании рассмотрены итоги рабочей поездки в Новосибирск, где казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью научных центров и инфраструктурой Академгородка.

Обсуждены существующие возможности для формирования наукоградов в Казахстане, а также их ключевые направления развития. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, в Парламенте рассматриваются законопроекты, направленные на развитие наукоградов.

На совещании совместное видение развития наукоградов представили АО «Институт экономических исследований» (ИЭИ) при МНЭ РК и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

Председатель правления ИЭИ Асель Сарсенбаева рассказала нюансы проведенного анализа текущего развития инновационного потенциала страны и представила предложения по развитию направлений деятельности наукограда через призму содействия качественному росту экономики.

Первый вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин дополнил предложениями по механизмам финансирования потенциальных проектов наукограда путем реформирования действующих инструментов развития инноваций и науки в стране.

В заключении выступил кандидат экономических наук, профессор Жаксыбек Кулекеев, отметив необходимость создания наукоградов как ядра развития технологичной экономики, в том числе новых отраслей.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил создать рабочую группу под руководством Жаксыбека Кулекеева, которая займется развитием предложенных инициатив и выработкой концептуального видения и ключевых направлений развития будущего техноқала.