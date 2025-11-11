Препарат, выявляющий болезни Паркинсона и Альцгеймера, разрабатывают в Казахстане

В больнице Медицинского центра УДП РК в 2026 году планируют запустить научный проект в этом направлении, чтобы научиться диагностировать заболевания Паркинсона и Альцгеймера.

— Для диагностики болезни мы разрабатываем новый препарат, который сейчас активно готовим к выпуску. Это специальный препарат — Фтордопа, который используется для диагностики болезни Паркинсона и Альцгеймера. Сейчас мы проводим исследования на здоровых людях, чтобы получить базовые данные и опыт, необходимые для выявления патологий. У нас есть сеть партнерских клиник, и мы работаем при поддержке менторов из Японии, Германии, Малайзии, Швеции и Швейцарии. Я лично планирую участвовать в этом проекте, поскольку заболевания, которые мы изучаем, развиваются медленно и долгое время протекают бессимптомно. Как правило, их выявляют уже на поздних стадиях. Наша диагностика направлена на то, чтобы определять ранние предикторы и симптомы, когда болезнь еще можно предотвратить, — сообщила Айгуль Садуакасова.

Она также добавила, что Медцентр производит уже 10 препаратов диагностики и лечения онкологии и других болезней. В то время как в ведущих подобных центрах мира производят лишь до восьми препаратов. Стране это дает независимость от завозных препаратов, которые чаще всего привезти невозможно из-за их короткого срока годности.

— Для понимания: препараты на основе фтора «живут» всего около 109 минут, на основе углерода — около 20 минут, а на основе кислорода — всего несколько секунд. Поэтому доставить их из-за рубежа невозможно, их необходимо производить на месте. Мы уже полностью обеспечили онкологическую службу препаратами для диагностики онкологических заболеваний и теперь выходим на направление диагностики болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, мы ввели в практику диагностику гиперинсулинизма у детей — ранее такая возможность в Казахстане отсутствовала. Благодаря этому уже удалось спасти восемь маленьких пациентов, — рассказала специалист.

Ранее сообщалось, что Центр ядерной медицины БМЦ запустил новую технологию радиоизотопной диагностики рака.