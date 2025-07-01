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    11:12, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Центр ядерной медицины БМЦ запустил новую технологию радиоизотопной диагностики рака

    Центр ядерной медицины Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК сообщает о запуске уникальной технологии радиоизотопной диагностикиПЭТ/КТ-исследования с применением радиофармацевтического препарата нового поколения 18F-PSMA. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу БМЦ.

    Центр ядерной медицины БМЦ запустил технологию радиоизотопной диагностики рака
    Фото: БМЦ

    18F-PSMA (фтор-18-простатоспецифический мембранный антиген) — это инновационный диагностический препарат, предназначенный для выявления первичного и рецидивирующего рака предстательной железы, а также его метастазов с высокой точностью. Он рекомендован пациентам с подозрением на рак простаты при повышении уровня ПСА, с подтверждённым диагнозом для оценки стадии и распространённости процесса, а также при подозрении на рецидив заболевания и при подготовке к радионуклидной терапии или хирургическому вмешательству.

    Впервые в Казахстане PSMA-препарат, синтезированный на базе циклотронной технологии, официально введён в клиническую практику.

    БМЦ
    Фото: БМЦ
    БМЦ
    Фото: БМЦ

    — Внедрение 18 °F-PSMA — это значительный шаг вперед для отечественной онкоурологии и ядерной медицины. Новая технология позволяет выявлять опухоли на ранней стадии, подбирать индивидуальную терапию и повышает шансы пациентов на благоприятный прогноз. Это символ того, что казахстанская медицина выходит на новый уровень точности, технологичности и персонализированного подхода в борьбе с онкологическими заболеваниями, — подчеркнула руководитель центра Ядерной медицины БМЦ Айгуль Садуакасова.

    Специалисты отмечают, что препарат обладает рядом преимуществ: высокая четкость и контрастность изображения, что критично при раннем выявлении опухолей, стабильный молекулярный состав, обеспечивающий надёжность диагностики, длительный период полураспада (110 минут). Все это расширяет географию его применения и позволяет обследовать больше пациентов в день.

    Новый препарат стал седьмым радиофармацевтическим средством, выпускаемым Центром ядерной медицины на базе собственного высокотехнологичного циклотронно-производственного комплекса.

    Всего ЦЯМ Больницы Медицинского центра УДП РК изготавливает 10 радиофармпрепаратов: 7 из них — циклотронного типа (18 °F-FDG, 18 °F-NaF, 11 °C-Met, 18 °F-DOPA, 18 °F-FLT, 18 °F-FET, 18 °F-PSMA) и 3 — генераторного (68Ga-PSMA, 68Ga-DOTA, 68Ga-FAPI).

    БМЦ
    Фото: БМЦ
    БМЦ
    Фото: БМЦ

     

     

     

    Теги:
    УДП Медицина
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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