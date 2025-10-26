Казахстанские борцы завоевали три медали на чемпионате мира U23 в Сербии

В сербском городе Нови-Сад завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет. Казахстанские борцы приняли участие во всех десяти весовых категориях и заняли шестое место в общекомандном зачете, набрав 72 очка.

В весовой категории до 97 кг серебряную медаль выиграл Юсуф Мациев. Он последовательно одолел японца Кио Китауаки (2:1), армянина Аршака Гегамяна (4:0) и россиянина Максима Аверина (9:1), но в финале уступил украинцу Егору Якушенко со счетом 1:6.

Две бронзовые медали в копилку сборной принесли Мерей Маулитханов (72 кг) и Омар Сатаев (82 кг).

Маулитханов на пути к награде досрочно победил болгарского борца (8:0) и турка Ерена Улкуге (9:0), а в решающем поединке за бронзу уверенно выиграл у россиянина Даниила Григорьева (10:0).

Сатаев, в свою очередь, победил чемпиона Африки египтянина Мохамеда Диаба (4:2) и американца Диего Торреса чистой победой, уступил в четвертьфинале прошлогоднему чемпиону Александрин Гуту, но затем выиграл у японца Реона Какегавы и в схватке за бронзу взял верх над бельгийцем Ибрахимом Табаевым (10:8).

Остальные казахстанские спортсмены завершили выступления на ранних стадиях турнира. Так, Ерасыл Мамырбеков (55 кг) остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место.

Напомним, ранее боец ММА Ералы Ордабаев взял «серебро» юношеских игр в Бахрейне, Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали, а Нуртилеу Отеген «серебро».