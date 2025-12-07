РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:26, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан вошел в тройку лучших на молодежном ЧМ-2025 по таэквондо

    По итогам Чемпионата мира по таэквондо (WT) в Найроби (Кения) среди спортсменов до 21 года сборная Казахстана вошла в тройку лучших команд турнира, передает агентство Kazinform со ссылкой на федерцию таэквондо Казахстана.

    Таеквондист Бейбарыс Каблан завоевал «золото» молодежного чемпионата мира
    Фото: Федерация таеквондо РК

    Завоевав две золотые и одну бронзовую медаль, национальная команда заняла третье место в общекомандном зачёте, уступив лишь Турции и Ирану.

    Первое «золото» выиграл казахстанский спортсмен Бейбарыс Каблан в весе свыше 87 кг. Второе «золото» национальной сборной принес Батырхан Толеугали в весовой категории до 87 килограммов.

    Тамерлан Тлеулес завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 килограммов.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо Чемпионат мира
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают