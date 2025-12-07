08:26, 07 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстан вошел в тройку лучших на молодежном ЧМ-2025 по таэквондо
По итогам Чемпионата мира по таэквондо (WT) в Найроби (Кения) среди спортсменов до 21 года сборная Казахстана вошла в тройку лучших команд турнира, передает агентство Kazinform со ссылкой на федерцию таэквондо Казахстана.
Завоевав две золотые и одну бронзовую медаль, национальная команда заняла третье место в общекомандном зачёте, уступив лишь Турции и Ирану.
Первое «золото» выиграл казахстанский спортсмен Бейбарыс Каблан в весе свыше 87 кг. Второе «золото» национальной сборной принес Батырхан Толеугали в весовой категории до 87 килограммов.
Тамерлан Тлеулес завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 килограммов.