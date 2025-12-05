РУ
    22:41, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Таеквондист Тамерлан Тлеулес принес Казахстану вторую медаль молодежного ЧМ

    На продолжающемся чемпионате мира по таэквондо среди молодежи в Найроби (Кения) команда Казахстана отметилась второй медалью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Таеквондист Тамерлан Тлеулес принес Казахстану вторую медаль молодежного чемпионата мира
    Фото: НОК

    Тамерлан Тлеулес завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 килограммов.

    В полуфинале он встретился с Айдоганом Хамза Османом (Турция), которому уступил, став в итоге третьим.

    Отметим, что ранее Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) завоевал золотую медаль.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
