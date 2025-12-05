22:41, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Таеквондист Тамерлан Тлеулес принес Казахстану вторую медаль молодежного ЧМ
На продолжающемся чемпионате мира по таэквондо среди молодежи в Найроби (Кения) команда Казахстана отметилась второй медалью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Тамерлан Тлеулес завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 килограммов.
В полуфинале он встретился с Айдоганом Хамза Османом (Турция), которому уступил, став в итоге третьим.
Отметим, что ранее Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) завоевал золотую медаль.