Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
Главы Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и ЮАР совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) выступили с заявлением, призывающим к сохранению гуманности во время войн, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В своем заявлении главы государств выразили тревогу в связи с широкомасштабными нарушениями международного гуманитарного права (МГП) в конфликтах по всему миру и невообразимыми человеческими страданиями, к которым они приводят.
Они призвали все государства и стороны вооруженных конфликтов соблюдать МГП, в частности нормы, касающиеся защиты гражданских лиц, гражданских объектов, а также медицинских и гуманитарных работников.
Главы государств также объявили об организации в 2026 году глобальной встречи высокого уровня, посвященной сохранению гуманности во время войны.
Данное заявление было сделано в рамках продвижения Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву. Инициатива направлена на разработку практических рекомендаций по обеспечению более строгого соблюдения МГП и была запущена 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе встречи руководства МИД шести стран-инициаторов и МККК.
На данный момент к инициативе официально присоединились 89 государств, а свыше 130 приняли участие в глобальных и региональных консультациях по семи тематическим направлениям.
Совместное заявление опубликовано на шести официальных языках ООН, а также на казахском и португальском языках с целью широкого информирования общественности.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном и с президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком.