Казахстан разрабатывает совместный проект в сфере геологии с Финляндией

Панельная сессия под названием «Взаимодействие геологических служб мира в рамках развития сотрудничества и горно-металлургического комплекса» собрала представителей ключевых международных партнёров. Участие на Международном горно-металлургическом конгрессе приняли геологические службы Узбекистана, Китая, а также Швеции и Финляндии.

— Мы реализуем проект с финской геологической службой в области баз данных и оцифровки геологической информации. Основную работу по цифровизации ведём мы, но для дальнейшей систематизации и структурирования данных в этом году планируем привлечь финских специалистов — одну из ведущих геологических служб мира. Они имеют обширный международный опыт и успешно работают в Африке, Азии и Южной Америке. Мы это делаем не за счет финансов Казахстана, а за счет внешнего финансирования, — отметил председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев.

По его словам, Финляндия сыграла ключевую роль и в разработке Единого портала недропользования Казахстана. При создании платформы использовались элементы финского интерфейса и логики построения бизнес-процессов.

Китай также остаётся важным партнёром Казахстана, подчеркнул спикер. Совместно с китайской стороной реализуется долгосрочный проект в приграничной зоне. Работы проводятся в рамках изучения геологического потенциала объектов, расположенных на границе двух стран. Руководит проектом Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК.

Отметим, что в Астане проходит Международный горно-металлургический конгресс.

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