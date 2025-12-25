Казахстан по праву является золотым мостом между Востоком и Западом — Токаев

— Наряду с этим осуществляются масштабные преобразования в экономике. Мы приступили к реализации важных проектов, которые придадут дополнительный импульс развитию страны. Результаты этой работы можно увидеть уже сегодня. Рост национальной экономики за последние 5 лет составил 15,8%, а в этом году превысил 6%. Это самый высокий показатель с 2012 года. ВВП на душу населения вырос на 47%. Золотовалютные резервы и активы Национального фонда достигли рекордной отметки, превысив 125 млрд долларов. В нынешнем году досрочно введена в эксплуатацию вторая линия железной дороги Достык — Мойынты. Это самый крупный железнодорожный проект, осуществленный за годы Независимости. Всего за несколько месяцев по этой линии было перевезено дополнительно 6 млн тонн грузов. В настоящее время продолжается строительство участка Мойынты — Кызылжар. Казахстан по праву является золотым мостом между Востоком и Западом. Наша задача — максимально эффективно использовать это преимущество. В 2025 году строительством и ремонтом было охвачено 13 тысяч километров автомобильных дорог. Особое внимание уделяется модернизации авиасообщения. Было открыто 36 новых авиарейсов, что позволило установить прямые связи со многими крупными городами мира. Реализация этих мер способствует укреплению позиции Казахстана в качестве транзитного хаба на евразийском континенте, что является стратегически важной задачей. Доступ к интернету теперь имеют 90% граждан страны. Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, успешно запустившим систему Starlink. Больших успехов страна добилась в строительной отрасли. В этом году введено в эксплуатацию свыше 19 млн квадратных метров жилья. Тысячи семей обрели крышу над головой.