    19:18, 14 Сентябрь 2025

    «Кайрат» обыграл «Актобе» перед стартом в Лиге чемпионов

    Алматинский «Кайрат» одержал минимальную победу над «Актобе» в центральном матче 23-го тура чемпионата страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Кайрат» обыграл «Актобе» перед стартом в Лиге чемпионов
    Фото: sports.kz

    Матч имел принципиальное значение для обеих команд. Кроме того, игру впервые обслуживала судейская бригада из Кыргызстана — в КПЛ стартовала программа обмена арбитрами, реализуемая в рамках меморандума о сотрудничестве между футбольными федерациями двух стран.

    Хозяева владели инициативой и создавали больше моментов, однако и гости не оставались без ответных атак. Решающий гол был забит на 52-й минуте — после передачи Еркина Тапалова точный удар нанес 17-летний Дастан Сатпаев.

    Не обошлось без неприятных новостей: уже на 10-й минуте травму получил вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков, герой недавнего матча с «Селтиком». После столкновения с защитником «Актобе» Уче Агбо его унесли с поля на носилках. Место в воротах занял 18-летний Шерхан Калмурза, сумевший сохранить «сухие» ворота до финального свистка. 

    Благодаря победе «Кайрат» вышел на первое место в турнирной таблице КПЛ, тогда как «Актобе» остается четвертым. В параллельной встрече «Астана» играет с «Елимаем», и в случае победы вновь вернет себе лидерство.

    Отметим, что 18 сентября алматинцы проведут первый матч группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Участие Анарбекова в этой встрече пока под вопросом — окончательное решение будет принято позднее.

    Спорт Футбол ФК «Кайрат» ФК «Актобе»
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
