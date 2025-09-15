«Кайрат» обыграл «Актобе» перед стартом в Лиге чемпионов

Матч имел принципиальное значение для обеих команд. Кроме того, игру впервые обслуживала судейская бригада из Кыргызстана — в КПЛ стартовала программа обмена арбитрами, реализуемая в рамках меморандума о сотрудничестве между футбольными федерациями двух стран.

Хозяева владели инициативой и создавали больше моментов, однако и гости не оставались без ответных атак. Решающий гол был забит на 52-й минуте — после передачи Еркина Тапалова точный удар нанес 17-летний Дастан Сатпаев.

Не обошлось без неприятных новостей: уже на 10-й минуте травму получил вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков, герой недавнего матча с «Селтиком». После столкновения с защитником «Актобе» Уче Агбо его унесли с поля на носилках. Место в воротах занял 18-летний Шерхан Калмурза, сумевший сохранить «сухие» ворота до финального свистка.

Благодаря победе «Кайрат» вышел на первое место в турнирной таблице КПЛ, тогда как «Актобе» остается четвертым. В параллельной встрече «Астана» играет с «Елимаем», и в случае победы вновь вернет себе лидерство.

Отметим, что 18 сентября алматинцы проведут первый матч группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Участие Анарбекова в этой встрече пока под вопросом — окончательное решение будет принято позднее.