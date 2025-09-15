РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:11, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Голкипер «Кайрата» получил травму перед матчем Лиги чемпионов

    В Алматы проходит центральный матч 23-го тура чемпионата страны между «Кайратом» и «Актобе», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Голкипер «Кайрата» получил травму перед матчем Лиги чемпионов
    Кадр из видео

    На 10-й минуте встречи травму получил второй голкипер хозяев Темирлан Анарбеков — герой исторического матча с «Селтиком», который помог алматинцам пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. После розыгрыша штрафного он столкнулся с защитником гостей Уче Агбо и не смог продолжить игру.

    Футболиста унесли с поля на носилках. Его заменил 18-летний третий вратарь команды Шерхан Калмурза.

    Голкипер «Кайрата» получил травму перед матчем Лиги чемпионов
    Кадр из видео

    К перерыву счет в матче остается не открытым.

    Отметим, что 18 сентября «Кайрат» проведет первый гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Участие Анарбекова в этой встрече остается под вопросом — окончательное решение будет принято позже.

    Ранее команда уже потеряла основного голкипера: Александр Заруцкий получил повреждение в первом матче с «Селтиком» в Глазго 20 августа.

    В турнирной таблице КПЛ «Кайрат» занимает второе место, «Актобе» располагается на четвертой строчке.

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают