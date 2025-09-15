Голкипер «Кайрата» получил травму перед матчем Лиги чемпионов

На 10-й минуте встречи травму получил второй голкипер хозяев Темирлан Анарбеков — герой исторического матча с «Селтиком», который помог алматинцам пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. После розыгрыша штрафного он столкнулся с защитником гостей Уче Агбо и не смог продолжить игру.

Футболиста унесли с поля на носилках. Его заменил 18-летний третий вратарь команды Шерхан Калмурза.

К перерыву счет в матче остается не открытым.

Отметим, что 18 сентября «Кайрат» проведет первый гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Участие Анарбекова в этой встрече остается под вопросом — окончательное решение будет принято позже.

Ранее команда уже потеряла основного голкипера: Александр Заруцкий получил повреждение в первом матче с «Селтиком» в Глазго 20 августа.

В турнирной таблице КПЛ «Кайрат» занимает второе место, «Актобе» располагается на четвертой строчке.