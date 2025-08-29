РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:01, 28 Август 2025 | GMT +5

    Герой «Кайрата» высказался о победе над «Селтиком»

    21-летний вратарь алматинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков, ставший главным героем исторической победы над «Селтиком» в плей-офф Лиги чемпионов, обратился к жителям страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: anarbekov_temirlan77 / instagram

    — Спасибо всему Казахстану и каждому болельщику за поддержку! Этот успех — наша общая победа! Вместе мы сильнее! Вперед, Казахстан!, — написал он в соцсетях. 

    Напомним, в ответном матче на Центральном стадионе Алматы судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти. Темирлан Анарбеков отразил три 11-метровых удара шотландцев и впервые вывел алматинский клуб в групповую стадию Лиги чемпионов. 

    После матча казахстанцы в соцсетях массово восхищались игрой молодого голкипера и начали активно подписываться на его страницу в Instagram. Сейчас число его подписчиков превысило 134 тысячи.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Автор
